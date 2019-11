Montilla es reuneix amb Cuixart a la presó

L'expresident de la Generalitat José Montilla va visitar el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a la presó de Lledoners, segons ha avançat La Vanguardia . Concretament, la trobada va ser dilluns a les quatre de la tarda i ho va fer a títol "estrictament" personal.En la mateixa ocasió, l'expresident va poder saludar els altres presos, amb qui va coincidir al vestíbul abans d'entrar a la sala on va conversar amb Cuixart. Montilla ja va visitar els presos a finals del 2018. Segons fonts del partit, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, està al cas d'aquesta visita.L'expresident no va anar a la presó en nom de ningú ni per realitzar gestions de cap mena. El desembre de l'any passat ja va visitar els líders independentistes a la presó, quan encara no havien estat condemnats pel Suprem.Iceta ha declinat fins ara visitar els presos, per com podria ser interpretat el seu gest . Uns altres dirigents socialistes que han acudit a la presó són el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que va visitar Quim Forn; l'alcalde de Cornellà, Antoni Balmón; l'alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda ; o el diputat per Tarragona Carles Castillo.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor