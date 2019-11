L'AMB apuja un 1,1% el preu del taxi per a l'any vinent i elimina el suplement de maletes

El ple del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha acordat aquest dimarts apujar un 1,1% el preu del taxi per a l'any vinent amb els vots d'ERC, PSC, En Comú Guanyem i Junts per Catalunya. Barcelona Pel Canvi, PP, Ciutadans Guanyem Badalona en Comú, Ara Decidim Ripollet i Compromís i Acord per Torrelles s'han abstingut.A banda, i per simplificar el sistema, s'ha eliminat la tarifa T3 i s'ha establert només una tarifa diürna (T1) i una nocturna i de caps de setmana (T2). A més, que s'ha acordat eliminar el suplement de maletes seguint la tònica de la majoria de ciutats europees, segons indica l'AMB. Els acords hauran de ser ratificats per la Comissió de Preus de la Generalitat i entraran en vigor abans de Nadal.Atès que els darrers anys s'ha autoritzat ampliar en dues places la capacitat total dels vehicles, s'ha incrementat en 1,20 euros el suplement per places. D'altra banda, els suplements dels trajectes amb origen a l'Estació de Sants i a la Fira Gran Via-l'Hospitalet s'han actualitzat. L'AMB subratlla que no s'havien modificat des de l'any 2008.En paral·lel, i atesa la "bona acollida" entre els usuaris de la tarifa de preu tancat impulsada per l'Institut Metropolità del Taxi (Imet) el darrer trimestre del 2019, el ple del Consell Metropolità de l'AMB ha acordat consolidar-la, i continuarà incorporada en el sistema tarifari. Es tracta d'una tarifa només accessible a través de les aplicacions per a telèfons mòbils de les empreses mediadores del servei de taxi. Actualment n'hi ha dotze.Finalment, es manté la tarifa de 39 euros (T4) per als trajectes procedents de l'aeroport del Prat cap al moll adossat i viceversa.Així, segons la taula de preus aprovada per l'AMB que haurà de ratificar el Govern, la baixada de bandera passarà a costar ara 2,25 euros tant per a la T1 com per a la T2. El quilòmetre recorregut de la T1 tindrà un preu d'1,18 euros, mentre que el de la T2 serà d'1,41. L'hora d'espera tindrà el mateix preu per a les dues tarifes, 22,60 euros.Pel que fa als suplements, el de l'Aeroport, amb origen, destinació i servei, serà de 4,30 euros, igual que el de l'estació marítima moll adossat, amb origen i servei. El de Fira Barcelona Gran Via Montjuïc 2, a l'Hospitalet, tindrà un suplement de 2,50 euros, amb origen i servei. El mateix que per a l'estació de Sant, igualment amb origen i servei.Els vehicles de més de cinc places amb més de quatre passatgers, incloent-hi tots els passatgers, aplicaran un suplement de 4,30 euros. Per a les nits especials, entre les vuit del vespre i les vuit del matí, el suplement serà de 3,10 euros. Es consideren nits especials la del 23 al 24 de juny, la del 24 al 25 de desembre i la del 31 de desembre a l'1 de gener.D'altra banda, el ple del Consell Metropolità de l'AMB també ha aprovat ampliar el termini d'informació pública de l'avanç del Pla Director Urbanístic Metropolità fins al 31 de gener del 2020. La data vigent fins ara era el 13 de desembre del 2019, però segons s'indica des de l'AMB, diferents organismes del procés participatiu han manifestat la petició d'allargar el termini per afavorir que hi hagi més participació de tots els agents implicats i facilitar la presentació de suggeriments.

