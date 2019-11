Personalitats argentines donen suport al diàleg amb Catalunya

Més de 60 personalitats han signat el manifest 'Argentina amb Catalunya. Pel respecte als drets i llibertats', impulsat pel Comitè Argentí de Solidaritat amb el Poble Català, entre les quals figura el premi Nobel de la Pau Adolfo Pérez Esquivel, segons ha informat l'ANC aquest dimarts en un comunicat.El manifest reclama una solució dialogada a la situació política, que creu que passa per l'amnistia dels independentistes empresonats i la "fi de la repressió", i compta amb les signatures de la presidenta de Mares de la Plaça de Maig, Hebe de Bonafini; la de les Àvies de la Plaça de Maig, Estela de Carlotto, i el senador Pino Solanas, entre d'altres.Els 69 signants fan una crida a la comunitat internacional perquè doni suport a un diàleg polític que tingui com a base les idees d'amnistia per als empresonats, la garantia del dret de manifestació i llibertat d'expressió i el "respecte del dret de Catalunya a decidir sobiranament el seu futur", segons el manifest.Fa dues setmanes un grup de més de 200 intel·lectuals catalans i espanyols van signar un manifest "a favor d'una negociació política sobre el conflicte català" . Entre els signants hi havia noms com els de Noam Chomsky, Steven Pinker, Iñaki Gabilondo, Manuel Rivas, Ignacio Sánchez-Cuenca, Javier Pérez Royo, Manuela Carmena, Josep Ramoneda o Victòria Camps.

