Prop d'un centenar de persones reclamen la llibertat dels migrants detinguts a les protestes postsentència

Dimarts #26N cal demostrar davant del CIE el que pensem de la llei d'Estrangeria que omple els #CIE de presos políticos migrants.

Tanquem els CIE, aturem les deportacions, abolim la llei d'Estrangeria!! pic.twitter.com/UN2vhu6x4p — Tanquem els CIE! (@TanquemElsCIE) November 25, 2019

Prop d'un centenar de persones participen a la manifestació per reclamar l'alliberament dels joves estrangers tancats al CIE de Barcelona -a la Zona Franca- després de ser detinguts en les manifestacions contra la sentència del Suprem. La marxa ha estat convocada per diversos col·lectius antiracistes.En Mohamed va ser alliberat aquest divendres després de ser empresonat, amb altres persones, per participar en les manifestacions del 18 d'octubre contra la sentència del Suprem. El tribunal, rectificant el criteri del jutjat d'instrucció, va decidir excarcerar-lo, però just després de sortir de la presó va ser detingut de nou, aquest cop per la Policia Nacional espanyola, per deportar-lo al Marroc. Una situació similar a la de l'Achraf, també tancat al CIE.A més l'Eric, d'origen nord-americà i que fa 14 anys que viu a Catalunya també s'exposa a ser expulsat de l'estat espanyol i l'Ayoub ja ha estat deportat al Marroc. Dues persones més, el Charaf i l'Ibrahim, es troben també en presó preventiva a l'espera que se'n decideixi el seu futur amb el risc de poder ser deportats.

