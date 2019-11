Oïdes sordes per la crisi climàtica

. La concentració a l'atmosfera del gas amb marcat efecte hivernacle se situa en nivells anteriors a l'aparició de l'espècie humana, quan hi vivien els australopitecs i el mar era vint metres més alt que avui. Adverteix que si seguim així, el 2030 la temperatura, en comptes de pujar un grau i mig –com es va acordar a la cimera de París–, pujaria fins a 3,2°C., 120 científics de 35 institucions, entre les quals hi ha l'Organització Mundial de la Salut i el Banc Mundial, alerten que els hàbits d'avui repercutiran en la forma en què viurem en el futur. Si no contenim les emissions acordades a la cimera del clima París, un infant que nasqués avui, en tenir setanta-un anys viuria en un entorn quatre graus més càlid que el d'avui, cosa que afectaria fortament la seva salut. BioScience que el canvi climàtic, que ja és aquí, s'accelera més que no es creia. Fa vint-i-cinc anys més de mil set-cents científics van llançar un primer advertiment, recomanant canviar d'actituds si no volíem anar cap a la destrucció ambiental que provocaria greus complicacions per a l'espècie humana.que, en cas de seguir així, incrementarien la freqüència de les «gotes fredes» i els seus estralls i també incrementarien els incendis. D'una altra banda, l'escalfament global general minvaria el rendiment de les collites, cosa que encariria els aliments i, en els infants, conduiria a la malnutrició. A més, augmentarien les malalties infeccioses, per la dispersió dels paràsits i els seus vehicles (el mosquit tigre, per exemple).per a mitigar les repercussions del canvi global assolint els acords de París. Com es podrien acomplir? Doncs, donada la tendència dels darrers anys, caldria reduir les emissions en un 7,6%; és a dir, multiplicar per cinc les estratègies suggerides en els plans dissenyats fins ara per a la dècada vinent.. I reemplaçar dràsticament les activitats basades en combustibles fòssils, eliminar els subsidis a les empreses de combustibles fòssils i imposar tarifes suficientment altes a les activitats que els facin servir com a efecte dissuasiu., especialment preparar-se per a les malalties fins ara considerades tropicals. I, en l'àmbit global, restaurar i protegir boscos, praderies, torberes, molleres i manglars perquè segrestin el diòxid de carboni, gas clau en l'efecte hivernacle.. I educar els ciutadans; Itàlia és el primer país del món introduir la crisi climàtica com a assignatura en les escoles, a partir del pròxim curs, seguint les recomanacions de l'ONU. Som a temps per a garantir la salut d'aquests escolars? En l'àmbit personal, recomanen reduir el consum d'animals, canviar l'origen de les fonts d'energia i canviar els hàbits, minvant els viatges especialment en avió.Potser tant se val, perquè els acords no són vinculants. Serem tan estúpids per a no mitigar aquesta situació, com deia el biòleg James Lovelock fa gairebé deu anys? Té pinta. Només la força de la gent pot obligar els governs a prendre les mesures dràstiques necessàries.

