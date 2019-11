Cs vol portar a la Fiscalia la resolució de l'independentisme que avala l'autodeterminació

"Han recitat el temari complet a les oposicions de colpistes". Així ha arrencat el discurs de Ciutadans contra la resolució de rebuig a la sentència de l'1-O impulsada pels independentistes. Lluny de canviar ni el to ni el discurs malgrat la patacada electoral del 10-N, la líder del partit taronja al Parlament, Lorena Roldán, ha acusat el Govern de Quim Torra de seguir els mateixos passos que l'executiu anterior, que ha acabat amb els seus dirigents a la presó o "fugats". És per això que ha anunciat que portaran a la Fiscalia el text en què els independentistes, via esmena, avalen l'autodeterminació.Roldán ha considerat que aquest Govern és "insurrecte" i ha equiparat l'aprovació de la resolució conjunta de JxCat, ERC i la CUP al 6 i 7 de setembre del 2017, quan es van aprovar les lleis de desconnexió. "Què pretenen avui? Volen repetir aquests dies? Estan repetint el mateix que el condemnat", ha sentenciat. De fet, ha recordat al president del Parlament, Roger Torrent, que ja té a sobre l'advertència del TC. "Vostès són els campions de la desobediència", ha subratllat.Segons Ciutadans, el Parlament està seguint "el mateix argument" que la legislatura anterior però amb un "repartiment" diferent. Ara bé, tots saben "com acaba la pel·lícula: malament, a la presó i amb fugats de la justícia". Roldán ha recordat a Torra que no cobra 146.000 euros anuals per fer-se "selfies" a les Marxes per la Llibertat o per fer "el ridícul" i ha emplaçat a l'independentisme a "demanar perdó" en comptes de "tirar més gasolina al foc".Totalment oposat ha estat el to dels socialistes catalans. Ferran Pedret, diputat del PSC, ha indicat que calen "consensos bàsics" per establir un diàleg polític sobre Catalunya. "El que cal és un reconeixement mutu dels actors polítics i socials com a interlocutors vàlids", ha destacat Pedret, que ha considerat que el rebuig a la suspensió del Constitucional no hauria de tenir conseqüències penals, com sí que defensa Ciutadans. El diputat ha destacat que si hi ha un acord amb l'Estat cal sotmetre'l a votació de la ciutadania -en forma de referèndum-, però ha rebutjat que aquesta votació no pot ser sobre la independència perquè "divideix" la societat catalana.Pedret ha indicat que a Catalunya hi ha un "problema de convivència", i s'ha mostrat "preocupat" sobre el fet que es pretengui construir una "institucionalitat paral·lela". "Això ja va ser un dels problemes fa dos anys", ha determinat el diputat del PSC.Tampoc el PP considera que la resolució hagi de tenir conseqüències penals. "Vostès fan veure que desobeeixen sense desobeir", ha afirmat el diputat del PP Alejandro Fernández. En plenes negociacions del PSOE amb ERC, el dirigent popular ha demanat als socialistes que no facin "un Zapatero", és a dir, una oferta que "no podran complir"Els comuns han refermat que estan tant en contra de la sentència del Suprem com en contra de les suspensions reiterades del Constitucional sobre determinats debats al Parlament. Marta Ribas, diputada de Catalunya en Comú Podem, ha volgut insistir que a la cambra catalana "s'hi ha de poder parlar de tot", i ha indicat que la sentència del Suprem és "injusta". "La Constitució no és militant, no hi ha parts irreformables", ha apuntat Ribas, que ha defensat que dins del text s'hi poden promoure projectes alternatius pel que fa a la qüestió nacional. "El projecte plurinacional o federal, com el nostre, hi té lloc", ha destacat la diputada, que al mateix temps s'ha queixat de la via unilateral empresa per l'independentisme."Cal rigor, perquè la manera de fer les coses pot afectar persones", ha apuntat sobre la mesa del Parlament, de nou en el focus de la justícia. De fet, ha assenyalat el "chicken game" al qual una part de l'independentisme sotmet als màxims responsables de la mesa.Ribas ha demanat a JxCat, ERC i la CUP que no "banalitzin" l'autodeterminació. "Creiem que al Parlament s'hi ha de debatre de tot. Però per la transcendència d'aquest debat, per la situació massa difícil que passem, això no es dirimeix amb resolucions declaratives", ha destacat la representant de Catalunya en Comú Podem, que ha indicat que la proposta de resolució "no té sentit" en el moment que arriba. "La resposta a la sentència ja s'ha fet al carrer i a les urnes, en les eleccions del 10-N", ha recalcat. Ribas ha advertit de l'"oportunitat històrica" que s'obre amb l'acord del PSOE amb Podem i ha demanat que s'obri un "nou temps de diàleg i deixar enrere el simbolisme".

