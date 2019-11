La confessió de Messi a Neymar que posaria data de caducitat a la seva carrera al Barça

"Vull que tornis, en dos anys marxo i agafaràs el meu relleu". Aquestes són les paraules que, segons una filtració publicada per France Football , li hauria dit Leo Messi a Neymar durant una trucada telefònica poc després de la humiliació d'Anfield. L'objectiu que tenia l'astre argentí amb la trucada era convèncer el brasiler d'acceptar les condicions que li oferia el club blaugrana i tornar al Camp Nou. "Només junts podem guanyar la Champions", hauria afegit.En el transcurs de la trucada, sempre segons la revista francesa -que atorga cada any la Pilota d'Or-, Messi hauria intentat animar Neymar dient-li que el veia com el seu substitut ja a curt termini. Una declaració d'intencions per part del capità, que ja té 32 anys, o una simple estratègia per engrescar el seu excompany i amic? L'interrogant queda, per ara, obert.

