El Congrés vota aquest dimecres el decret de Sánchez que permet tancar webs

La Diputació Permanent del Congrés dels Diputats votarà aquest dimecres la convalidació del decret de mesures contra la "república digital" de Catalunya, en paraules del president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez. El decret se sotmetrà a la cambra coincidint amb les negociacions entre el PSOE i ERC, que aquest dijous es reuniran per abordar la investidura de candidat socialista. La iniciativa, anunciada per Sánchez en plena campanya electoral i aprovada pel consell de ministres abans del 10-N, permet a l'Estat tallar l'accés a internet o a pàgines web en cas que "puguin afectar l'ordre públic, la seguretat pública i la seguretat nacional". El text està en aplicació des del 31 d'octubre, quan va ser publicat al BOE , i el Govern ja ha iniciat els tràmits per portar-lo al Tribunal Constitucional (TC).Sánchez va impulsar el decret com a resposta a les accions del Tsunami Democràtic després de la sentència del Tribunal Suprem. Al text no hi apareix la paraula "Catalunya", però sí que fa referència a "recents i greus esdeveniments ocorreguts a part del territori espanyol". Amb aquest decret, el govern espanyol va modificar sis lleis i un decret llei, i va reforçar la capacitat del ministeri d'Economia d'intervenir o tallar serveis d'internet de manera "excepcional i transitòria" en cas "d'amenaça greu i immediata contra l'ordre o la seguretat pública, o la seguretat nacional".Segons el text aquestes noves possibilitats d’actuació "no es limiten a la seva aplicació a una xarxa o un serveu de telecomunicacions electròniques, sinó que s’estén als elements que necessàriament acompanyen la instal·lació o desplegament d’una xarxa o d’un servei de comunicacions". D’aquesta manera permet que l'executiu espanyol intervingui “infraestructures susceptibles d’allotjar xarxes públiques de comunicacions electròniques, els seus recursos associats o qualsevol element o nivell de la xarxa o del servei que resulti necessari per preservar o restablir l’ordre públic, la seguretat pública i la seguretat nacional”.La diputació permanent del Congrés dels Diputats està formada per 68 representants de les formacions polítiques. En concret n'hi ha 24 del grup socialista, 13 del PP, 11 de Cs, vuit de Podem, cinc de Vox, tres d'ERC, un del PNB i tres del grup mixt (un de JxCat). Per obtenir l'aval del Congrés, el PSOE en pot tenir prou amb el sí del PP i de C Quins efectes pot tenir sobre els ciutadans aquest decret? Més enllà de la capacitat de poder tancar pàgines web sense necessitat d'una ordre judicial, el que ha alertat els experts són les afectacions indirectes que té aquesta mesura sobre els drets fonamentals. Concretament poden veure's limitats el dret de llibertat d'expressió, el de llibertat d'informació i el de la tutela judicial efectiva, segons va explicar ael professor d'Estudis de Dret de la UOC Sergio Juan-Creix."Es tracta d'una drecera per a poder suspendre, de manera indirecta, uns determinats drets sense haver d'aplicar l'estat d'excepció", assenyala Juan-Creix. No és que ara el govern espanyol pugui anul·lar directament alguns drets fonamentals, cosa que sí que passa quan es declara l'estat d'excepció, sinó que amb les capacitats d'actuació que té amb aquest decret pot acabar interferint-hi de manera indirecta.El Govern va anunciar ahir ha posat en marxa els tràmits per portar aquest decret, titllat de "155 digital", al Tribunal Constitucional. El primer pas ha estat demanar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. L'executiu de Quim Torra creu que hi ha cinc àmbits en els quals el Govern interpreta que hi podria haver un conflicte de competències amb l'Estat: infraestructures digitals i desplegament de la fibra òptica; identitat digital; desplegament de l'administració digital; ciberseguretat; i contractació pública.

