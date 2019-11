Arguiñano es veu obligat a demanar perdó per un acudit sobre violacions a «El Hormiguero»

🙏🙏🙏“Karlos Arguiñano pide perdón por el desafortunado chiste de ayer en el Hormiguero” 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/fafoY5SbiM — Karlos Arguiñano (@karguinano) November 26, 2019

El cuiner Karlos Arguiñano s'ha disculpat aquest dimarts per un acudit sobre violacions que va fer ahir a la nit al programa de "El Hormigero". A l'inici del seu programa "Cuina oberta", ha aprofitat per demanar perdó a l'audiència per la polèmica broma feta a més, en el marc del 25-N. "Em vaig colar, són 15 segons que m'ha destrossat", ha reconegut el cuiner.En una trucada en directe al programa de Pablo Motos, Arguiñano va contar el següent acudit: "Hi ha dues noies argentines, i una li diu a l'altra: Graciela, ahir em va violar un gallec. I l'altra li diu: I com ho saps que era gallec? I respon: Perquè el vaig haver d'ajudar."

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor