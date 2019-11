Es prorroga fins al 2021 el sistema de descomptes als vehicles de baixes emissions als peatges

El Govern ha aprovat aquest dimarts prorrogar el sistema de descomptes d'aplicació a les autopistes i vies de peatge de titularitat de la Generalitat fins al 2021 i l'ha adaptat a la política mediambiental i a la nova realitat del parc automobilístic. A més, s'han revisat les categories de vehicles que tenen dret a cada bonificacions i s'han establert nous criteris per potenciar més l'ús de vehicles de zero emissions.D'aquesta manera, s'actualitza el sistema de bonificacions que es va aprovar el 2017 però s'adapta a l'evolució del mercat automobilístic i també es té en compte el context de l'entrada en vigor de la Zona de Baixes Emissions a Barcelona el gener del 2020 i del reglament europeu sobre la reducció de les emissions de CO2 per a nous vehicles.En primer lloc s'ha revisat les categories de vehicles que es poden acollir a les bonificacions. Així, es mantenen els descomptes del 30% per a la categoria ECO general, que ara englobarà tots els híbrids endollables i els vehicles de GLP, gas natural i híbrids de benzina/gasoil que compleixin amb la normativa Euro 6. En canvi, queden exclosos els de benzina i tots els híbrids, GLP i gas naturals anteriors a Euro 6, que per la seva antiguitat han quedat superats per estàndards d'emissions menys contaminants.En la categoria ECO específic quedaran els vehicles d'hidrogen, els elèctrics purs, els d'autonomia estesa i les motocicletes elèctriques però es modifica el límit de descompte que passa del 100% al 75%.Es manté el sistema que permet acumular els descomptes general ECO, VAO i recurrència en un mateix recorregut i usuari, però amb una bonificació màxima del 75%. D'altra banda, les bonificacions ECO s'aplicaran en dies no festius de dilluns a divendres, sempre que s'utilitzi com a mitjà de pagament qualsevol sistema dinàmic i prèvia inscripció al portal EcoviaT.A més, el Govern ha establert dos requisits addicionals als ECO general i ECO específics per gaudir de les bonificacions. En primer lloc, que el preu del vehicle sigui inferior als 48.400 euros "per tal d'introduir un principi d'equitat i justícia social a l'hora de gaudir de preus bonificats". En segon lloc, per a les noves altes al portal EcoviaT a partir de l'u de gener del 2020 caldrà acreditar que s'ha desballestat prèviament un vehicle de més de 10 anys d'antiguitat i amb la ITV en vigor per gaudir del descompte. Amb això es vol incentivar la retirada de la circulació dels vehicles més antics i contaminants.Aquestes dos requisits ja constaven al Pla MOVES del govern espanyol, per la qual cosa el que es fa és homogeneïtzar els estàndards dels sistema català de descomptes. Aquests canvis en els descomptes estaran vigents fins el 2021 i es podran modificar com a conseqüència de la revisió del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire.Es calcula que s'estalviarà l'emissió de 56.000 tones de CO2 a l'atmosfera en les propers dos anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor