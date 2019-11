JxCat i CUP demanen disculpes per la resposta a la sentència: «No hem estat a l'alçada»

🎥 @elsa_artadi: "Malgrat tot, i malgrat un Tribunal Constitucional que vol censurar el @parlamentcat. Avui venim a parlar d'una sentència de gairebé 100 anys de presó pels vostres companys i companyes. Una sentència que és una autèntica revenja a homes i dones innocents" pic.twitter.com/2suH97hGN7 — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) November 26, 2019

La sessió d'aquest dimarts del ple del Parlament ha estat l'escenari d'un nou -i agre- debat sobre la conveniència que la cambra catalana pugui tractar l'autodeterminació. La proposta de resolució conjunta de Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP tombada pel Tribunal Constitucional (TC) ha tornat a la cambra a través de les esmenes presentades per separat per tots tres grups , i l'oposició constitucionalista ha tornat a elevar el to durant el debat previ a la votació.Un debat en el qual JxCat i la CUP han fet autocrítica sobre la resposta institucional a la sentència. "No hem estat a l'alçada", han destacat representants de les dues formacions. Els republicans, en canvi, han apostat per assenyalar que és el "moment d'obrir una via política i una solució democràtica" aprofitant el moment que travessa l'Estat després del preacord entre el PSOE i Unides Podem Elsa Artadi, diputada de JxCat, ha demanat "humanitat" i "comprensió" a la resta de grups -especialment de l'oposició- perquè sovint es cau en la "deshumanització" de l'adversari polític, convertint-lo en funció dels discursos en "terroristes". "Són presos polítics perquè els seus crims són polítics. Mai una rebel·lió ha nascut en un Parlament", ha apuntat Artadi, que ha lamentat que no hi hagi res més important a Espanya "que la seva unitat". "Ara, qualsevol acció no-violenta pot ser sedició", ha apuntat."Es dona carta blanca a la repressió, vingui d'on vingui i contra qui convingui", ha destacat la dirigent de JxCat. "L'Estat comença a estar governat pels jutges. Els polítics només han fet més gran el conflicte. On són els polítics que pretenen governar l'Estat? On és el Pedro Sánchez que el 2016 deia que trucaria Carles Puigdemont per resoldre el conflicte i ara no li agafa el telèfon a Quim Torra?", s'ha preguntat Artadi, que també ha criticat Iceta per haver defensat amb anterioritat el referèndum."Costa molt trobar diferències entre Rajoy i Sánchez. Malgrat tot, el diàleg segueix sent possible. Però és incompatible amb la repressió", ha apuntat la diputada de JxCat, que ha lamentat que el líder del PSOE hagi tornat a fer servir el TC per anar contra la mesa. "On ha quedat la inviolabilitat parlamentària?", s'ha preguntat. Al mateix temps, ha insistit que la política no ha estat "a l'alçada del carrer", i ha apostat per la "generositat" com a via per resoldre el conflicte."No hem donat una resposta prou transversal ni coherent ni ambiciosa. No hem estat a l'alçada", ha ressaltat Artadi, que ha traslladat un missatge dels presos: "Feu que el sacrifici hagi valgut la pena. Per això, davant de la sentència, independència".Marta Vilalta, d'ERC, ha denunciat que "quan els jutges fan de polítics", la situació s'ha de censurar. "L'Estat es troba en una deriva autoritària que afecta tots els demòcrates. La condemna d'onze anys de presó contra Carme Forcadell és una vergonya i un escàndol democràtic", ha apuntat Vilalta, que ha apuntat que la sentència sobre la sedició és un "prececent" per anar contra la "dissidència". "Encara que ens vulguin censurar, el conflicte entra Catalunya i l'Estat és de naturalesa política. No hi ha cap problema de convivència ni de violència", ha ressaltat la portaveu d'ERC.Segons la dirigent republicana, al Parlament "s'hi pot debatre de tot", i per això ha reivindicat l'autodeterminació, la sobirania de la ciutadania i la reprovació de la monarquia. "Podem parlar del Kurdistan però no de l'autodeterminació? Podem parlar dels refugiats i no del futur que tenim com a poble? Aquest Parlament ha parlat moltes vegades d'autodeterminació, sense que hi hagués conseqüències", ha indicat.Vilalta ha indicat que, malgrat la sentència i l'actitud del TC, ERC segueix apel·lant al diàleg amb el govern espanyol. Els republicans es reuniran aquest dijous amb el PSOE per abordar la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. També ha donat suport a la mesa del Parlament, de la qual ha indicat que no es pot convertir en un "òrgan censor" com voldria el Constitucional. "Ara és el moment d'obrir una via política i una solució democràtica", ha ressaltat, en referència al sit and talk.L'encarregat d'encetar el debat ha estat Vidal Aragonés, diputat de la CUP, que ha indicat que la sentència del Suprem és la "resposta de l'aparell de l'Estat al conflicte polític" que viu Catalunya. "El moviment independentista l'ha resolt amb l'exercici dels drets fonamentals, mentre que l'Estat només ha optat per la repressió", ha indicat el representant anticapitalista, que ha defensat la "llibertat d'expressió" que "sempre" va garantir Carme Forcadell quan era presidenta del Parlament.Aragonés també ha posat de manifest l'exercici de drets fonamentals de reunió i de manifestació. "Com es pot condemnar a presó els màxims representants de les entitats sobiranistes per pujar a un cotxe de la Guàrdia Civil?", s'ha preguntat el diputat de la CUP en referència a Jordi Sànchez i a Jordi Cuixart, condemnats a nou anys per sedició. El representant anticapitalista també ha fet "autocrítica": "No hem estat a l'alçada ni hem sabut recollir què ens estava dient el carrer", ha recalcat.Ha avisat al TC, a banda, que "mai" determinarà "de què es parla i de què no" a la cambra catalana, i ha apuntat que la monarquia actual "troba el seu origen en una dictadura", en referència al franquisme. Aragonés ha estat molt crític amb la figura de Joan Carles I i també amb la de Felip VI, pel seu paper contra el procés. "L'inici de la República catalana serà el final de la monarquia espanyola", ha destacat.La fórmula escollida per refermar el compromís amb les qüestions vetades judicialment ha estat la presentació d'unes esmenes que han estat tramitades aquest mateix dimarts per la mesa i que, per tant, no han estat subjectes encara de cap advertència dels tribunals. Tot i això, l'oposició considera que és el contingut de les esmenes el que contravé de nou les ordres del Constitucional. Per estalviar-se peticions de reconsideració de Ciutadans, PP i PSC que suposés la interrupció del ple, els partits independentistes, que aquest dilluns tenien preparat un text per transaccionar, han optat finalment per votar conjuntament totes les esmenes presentades per separat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor