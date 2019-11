L'emergència climàtica i la digitalització provocaran la desaparició del 20% dels llocs de treball

Es preveu que en els propers anys un 20% dels llocs de treball actuals desapareguin com a conseqüència de l'adaptació de les empreses a l'emergència climàtica i la digitalització. Així mateix, prop d'un 80% es veuran afectats pels canvis que s'hauran fet. Aquestes són les dades que s'han fet públiques aquest dimarts durant unes jornades sobre medi ambient organitzades per l'Associació Industrial per a la Producció Neta al Prat de Llobregat (Baix Llobregat).Respecte a la desaparició del 20% de les feines, el director general de Mobilitat i Transports de la Generalitat, Pere Padrosa, ha volgut matisar que aquesta transformació també "en generarà de noves". Per això ha dit que "cal defugir de l'impacte social que generen aquestes dades".Encara que les dades fan referència a l'economia en general, Padrosa ha alertat que en el sector de la logística és on la transformació digital i l'adaptació al canvi climàtic "pot ser més important perquè aquest 20% augmenta". Malgrat tot, ha explicat que les feines que es perdin seran "transformables" i els nous llocs que es creïn seran "més eficients".Davant d'aquesta situació, el director general de Transports i Mobilitat ha encoratjat el sector empresarial a "no tenir por" en afrontar aquesta adaptació al canvi climàtic i ha fet una crida a "actors socials, econòmics i polítics" a "sumar" per aconseguir que aquesta transformació es faci "ben feta".

