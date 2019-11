El Govern aprova el reglament d'armes per reforçar la seguretat dels Agents Rurals

El Govern ha aprovat aquest dimarts el reglament d'armes per reforçar la seguretat del cos d'Agents Rurals. La nova normativa regula els requisits per poder-les utilitzar, la formació, les condicions i totes aquelles mesures de seguretat necessàries que cal adoptar.Amb aquest decret es desplega el reglament previst en la llei del cos d'Agents Rurals del 2003. Prèviament ja s'han adoptat altres mesures de protecció, com ara l'adquisició d'armilles antibales, la formació específica en tècniques de seguretat, nous procediments de treball i convenis de col·laboració amb altres cossos policials. L'assassinat de dos agents rurals a Aspa el 2017 a mans d'un caçador va obrir el debat sobre si el cos havia de portar armes. La normativa de 1988 establia específicament que els Agents Rurals eren un cos armat. La llei del 2003 va establir després l'ús d'armament només en aquelles actuacions que ho requerissin, i també que s'havia de determinar reglamentàriament quin havia de ser aquest armament.

