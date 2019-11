Una planta del Pla d'Urgell transforma el biogàs de purins en combustible per a cotxes

La planta agroalimentària Progaporcs de Vila-sana (Pla d'Urgell) ha aconseguit transformar el biogàs de purins en biometà amb una "puresa" del 98%, equiparable al gas natural però produït d'una manera "totalment verda" que posteriorment es pot fer servir per fer circular cotxes de gas comprimit o per injectar directament a la xarxa.Àngel Porta, responsable de la planta, ha explicat que aquesta iniciativa pionera va néixer com "alternativa" a les retallades del govern espanyol a la cogeneració i que van afectar la seva planta de biogàs. Ara el projecte LIFE Methamorphosis, cofinançat per la Comissió Europea, ha servit per testar quatre cotxes de Seat que ja han recorregut "sense problemes" més de 100.000 quilòmetres amb aquest combustible renovable.La planta de biogàs de Vila-sana funciona des del 2006 amb purins porcins i eco substrats que provenen de residus de la industria agroalimentària. Als seus enormes digestors té lloc el que es coneix com a "digestió anaeròbica", sense oxigen, que segons Porta és com una reproducció a "escala industrial" d'un aparell digestiu humà. El producte final que surt del "digestat" s'aprofita com a fertilitzant per als camps i del biogàs per fer llum. Això no obstant, amb la retallada dels ajuts a les energies renovables, els responsables d'aquesta planta van haver de buscar alternatives a la venda del biogàs i va ser llavors quan van decidir entrar al projecte Methamorphosis.Porta ha explicat que el biogàs que surt dels digestors, amb una puresa del 70% de metà, s'introdueix en un sistema de filtratge i després de passar pel contenidor de neteja en surt amb una puresa encara superior, que arriba entre el 96 i el 98%, "equiparable al gas natural". La diferència, ha remarcat Porta, és que a Vila-sana aquest biogàs es produeix de manera "totalment verda".A banda de la construcció del sistema de filtratge del biogàs, el projecte també ha comportat la instal·lació d'un punt de subministrament biometà per a cotxes. El responsable al Centre tècnic per al desenvolupament de projectes de gas natural comprimit a la Seat de Martorell, Andrew Shepherd, ha destacat que aquest projecte representa "el futur del gas natural comprimit com a combustible sostenible".L'objectiu, ha afegit, consisteix en "donar una segona vida" als residus orgànics que produeix una societat moderna com la nostra, ja siguin purins d'una granja de porcs o els residus urbans de Barcelona. Es transformen en "combustible de qualitat" perfectament utilitzable per a l'automoció. Seat ha fet servir quatre cotxes en aquest projecte, dos a Vila-sana i dos a Barcelona i han rodat més de 100.000 quilòmetres per avaluar el gas i la seva afectació als components. Segons Shepherd, fins ara poden assegurar que "funcionen perfectament".De la seva banda, el responsable de projectes de gas renovable de Naturgy, John Chamberlain, ha destacat que es tracta del primer projecte d'aquestes característiques que es desenvolupa al país amb l'objectiu de "tractar purins per alimentar cotxes". La multinacional ha decidit entrar a formar part del projecte per demostrar que es pot arribar a una bona qualitat de biometà, per injectar a la xarxa, amb una reducció dels costos.El creixement de l'ús del biometà suposaria un important estalvi en emissions a l'atmosfera de 9.500 tones de CO2 cada any. L'objectiu principal del projecte és la lluita contra el canvi climàtic. El biometà és neutral en emissions de diòxid de carboni, i garanteix un nivell d'emissions contaminants (òxids de nitrogen, partícules) inferior als combustibles convencionals. A més, la seva producció redueix la dependència energètica exterior, ja que és una energia generada localment.

