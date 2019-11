L'últim «Miedo» d'Albert Pla a Catalunya, a Balaguer

El polifacètic cantant català Albert Pla arriba a Balaguer el proper diumenge per presentar el seu darrer treball, Miedo, un muntatge multimèdia dirigit per Pepe Miravete que es fonamenta amb textos teatrals que recorren les sensacions i emocions que produeix la por.Pla aterrarà a la capital de la Noguera per fer el que serà l'únic concert a la demarcació de Lleida després d'haver recorregut diversos punts de la geografia catalana. De fet, el de Balaguer serà el darrer show que el sabadellenc oferirà del seu espectacle a Catalunya, ja que tancarà la gira a Donostia a mitjans del mes de desembre.La Paeria de Balaguer ja ha posat les entrades a la venda amb preus que van dels 19 euros a l'amfiteatre als 22 euros a la platea. L'obra començarà a les sis de la tarda al Teatre Municipal.

