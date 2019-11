La republicana Rut Ribas, nova secretària de la mesa del Parlament

El Ple elegeix la diputada @RutRibas (ERC) nova secretària quarta de la Mesa del @parlamentcat pic.twitter.com/TlfnjHK01R — Parlament de Catalunya (@parlamentcat) November 26, 2019

La dirigent republicana Rut Ribas és la nova secretària quarta de la mesa del Parlament en substitució d'Adriana Delgado. Ha estat escollida amb la majoria dels vots malgrat l'intent de la CUP que aquest lloc fos ocupat per la diputada Maria Sirvent, una proposta que no ha fructificat pel desacord amb els republicans.Ribas ha estat escollida amb 64 vots a favor, mentre que Sirvent n'ha obtingut quatre, els dels diputats del seu grup. Hi ha hagut 62 vots en blanc i 3 de nuls. Just abans de l'arrencada del ple, la CUP ha explicat en roda de premsa la seva predisposició a entrar a la mesa en un moment en què torna a estar a l'ull de l'huracà dels tribunals per la tramitació de textos a favor de l'autodeterminació i de la reprovació de la monarquia. No és la primera vegada que fan aquest plantejament, però aquesta vegada han presentat candidata aprofitant la vacant que deixa Delgado per dedicar-se a l'alcaldia.Els anticapitalistes han argumentat que, en un escenari en què l'òrgan parlamentari assumeix de nou riscos per les advertències del Tribunal Constitucional, seria positiu "corresponsabilitzar" tots els grups independentistes de les decisions de la mesa del Parlament de permetre debats com el de l'autodeterminació. La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha explicat que Junts per Catalunya havia encaixat de forma "positiva" que Sirvent entrés a la mesa, mentre que van rebre una resposta més hostil per part d'ERC."ERC ens ha respost que si la proposta no va vinculada a un acord d'estabilitat governamental o als pressupostos, no estarien disposats a donar suport", ha explicat Sànchez. La CUP ha lamentat que els republicans "barregin conceptes" i els ha demanat que responguin si és bo o no que hi hagi una corresponsabilitat de les formacions independentistes en les decisions parlamentàries.Fonts dels republicans, per la seva banda, argumenten que la "corresponsabilitat", si es vol, s'ha de teixir a tots els nivells i no només per ocupar un lloc a la mesa. De fet, argumenten que res justificava aquesta necessitat de "reforçar" l'òrgan perquè fins ara tots els membres independentistes que en formen part ha votat a favor de la tramitació de mocions i resolucions amb continguts que estan a l'ull de l'huracà del Tribunal Constitucional. Des de JxCat, asseguren que han respectat l'acord per la mesa que tenen els republicans i que només en cas que ERC hagués acordat cedir el lloc a la CUP haguessin votat a favor de Sirvent.Ribas és la representant del Jovent Republicà al grup parlamentari d'ERC i en el ple de fa dues setmanes va trencar la disciplina de vot per reprovar el conseller d'Interior, Miquel Buch, per la seva gestió de l'actuació policial durant les protestes posteriors a la sentència del Tribunal Suprem.Abans de la votació de la renovació de la mesa, el ple del Parlament ha avalat que Manel de la Vega sigui el nou senador per designació autonòmica del PSC. Aquest càrrec havia quedat vacant des de la dimissió de José Montilla per cedir el lloc a Miquel Iceta i poder presidir el Senat, un propòsit que es va veure frustrat perquè els independentistes van tombar la designació del líder del PSC.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor