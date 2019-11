El «lobby» unionista del Col·legi d'Advocats es fa fort

Oi q no van dir res quan es va dissoldre Parlament elegit democràticament o revocar govern legítim, o empresonar preventivament gent q només va exercir drets i llibertats constitucionals?

Ah!!! I oi q tampoc van dir res quan els taxistes van ocupar setmanes la Gran Via? 🧐

Au va! — Jordi Domingo (@JordiDomingoGM) November 17, 2019





Però qui hi ha al darrera d'aquesta comissió del col·legi? La secció està presidida per l'advocat Francisco Chamorro Bernal i el vicepresident és Manuel Piñol. Un altre dels seus integrants és Eloy Moreno, un lletrat que s'ha convertit en un dels activistes més contraris al procés en l'àmbit dels advocats. Moreno va ser un dels impulsors del col·lectiu Llibertats, que aplega juristes de diverses sensibilitats dins del constitucionalisme. Piñol és un altre dels animadors de Llibertats. Piñol va ser un dels qui va presentar en públic l'associació, que va ser rebuda amb eufòria per un bloc ultra com Dolça Catalunya

Des de l'inici del procés sobiranista, un dels objectius de l'unionisme ha estat penetrar amb força en el teixit associatiu català. El resultat d'aquest esforç ha estat desigual, però el cert és que una de les entitats en les quals han aconseguit fer forat és l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB). Concretament, figures vinculades a l'unionisme s'han fet forts a la secció de Dret Constitucional de la institució col·legial, que ja és el portaveu oficiós dels sectors espanyolistes més bel·ligerants dins del gremi.Una mostra del biaix ideològic de la secció es va expressar amb motiu de la nota enviada fa uns dies amb motiu dels actes de protesta contra la sentència de l'1-O. La secció demanava l'aplicació de la llei 4/2015 de seguretat ciutadana, més coneguda com a llei mordassa. Els juristes consideraven "inadmissibles" els talls de carretera, rebutjaven que els talls de carretera estiguessin amparats pel dret de manifestació i titlava els participants en aquestes accions de "vulneradors dels drets fonamentals" dels altres ciutadans. El comunicat de la secció va generar una forta repulsa dins del mateix col·legi, que va expressar Jordi Domingo, excandidat al deganat de l'ICAB:Un nom clau és el de l'advocada Sonia Reina, dirigent de Ciutadans i responsable de les relacions institucionals del partit a Barcelona . Reina va ser advocada de Manos Limpias i va participar en alguns dels processos en què el sindicat ultra va ser acusació particular, com el cas ITV que afectava Oriol Pujol. És una figura determinant en el front civil del partit, persona de la confiança de Carlos Carrizosa i membre de la direcció de Societat Civil Catalana. És la peça de Ciutadans a l'ICAB.La degana de l'ICAB és Maria Eugènia Gay, una advocada que ha intentat nedar i guardar la roba davant el conflicte polític. Filla de l'exmagistrat del Tribunal Constitucional 'Eugeni Gay -un altre dels impulsors de Llibertats-, la seva proposta d'una Comissió per al Diàleg, la Mediació i la Conciliació la tardor del 2017 va irritar els sectors més durs de l'unionisme. En el seu equip de govern tenia Jordi Pina com a vicedegà, però la negativa del col·legi a fer un comunicat després de la sentència de l'1-O va forçar la sortida de l'advocat de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez

