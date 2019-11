Crit d'alerta de l'ONU per la situació climàtica

Les Nacions Unides han reclamat als governs "retallades més profundes i ràpides" en les emissions de carboni per evitar que empitjori l'escalfament global i evitar així que la temperatura no pugi més d'un grau i mig. El departament de medi ambient de l'ONU ha lamentat en el seu últim informe que és "desolador" veure com els estats no han pogut aturar el creixement de les emissions globals.Si els governs no van més enllà dels acords climàtics de París i actuen de manera més contundent, les temperatures pujaran 3,2 ° C aquest segle, segons l'anàlisi. Això produirà impactes sobre el clima cada cop "més greus i costosos".Per això, l'ONU demana que es multipliquin per cinc els objectius de reducció d'emissions de carboni i que es tanqui "l'escletxa entre el que es diu que es farà i el que cal fer prevenir nivells perillosos de canvi climàtic".L'informe publicat aquest dimarts recorda que si s'aconsegueix limitar l'escalfament global a un augment de temperatura d'1,5 ° C, l'impacte climàtic serà "menys devastador".

