Seat es planteja un ERO temporal que afectaria uns 7.000 treballadors

La direcció de Seat ha comunicat aquest dimarts als sindicats de CCOO, UGT i CGT la seva intenció de sol·licitar un expedient de regulació temporal de feina (ERTO) que afectaria a unes 7.000 persones, segons recull La Vanguardia . La mesura s'aplicaria tant als torns de producció ja perduts a la fàbrica de Martorell com als propers que quedessin afectats a partir d'ara per la falta de subministraments del proveïdors de quadres de comandaments Faurecia.Fins avui, s'han deixat de fabricar uns 12.000 cotxes, i es preveu que puguin perdre prop de 14.000 unitats més. Així i tot, es preveu que aquesta tarda es torni a posar en marxa la fabricació a la línia u, la del Ibiza i l'Arona, que representen un 50% del volum de la producció.Pel que fa les línies dos i tres de producció, estaran suspeses del dimecres al divendres. L'empresa ha comunicat que de cara a finals d'aquesta setmana prendrà una decisió per acordar el necessari. Així, s'espera arribar a un acord que eviti l'ERTO.La suspensió ha afectat els torns de tarda i nit - de sols una línia de producció - del dimecres, i els torns de matí, tarda i nit del dijous i del divendres, tenint en compte que durant el cap de setmana la producció se deté, així com que ha afectat també el torn de matins d'aquest dilluns.L'incendi de Faurecia, empresa proveïdora de Seta,es va produir la matinada de dimarts passat, deixant paralitzada la planta de Martorell des de dimecres de la setmana passada.

