La Fiscalia creu que Nuet ha de ser jutjat al Suprem i la resta de la mesa al TSJC

La Fiscalia creu que Joan Josep Nuet ha de ser jutjat pel Tribunal Suprem perquè ha estat escollit diputat al Congrés i, per tant, és aforat. Afegeix que la resta de membres de la Mesa i Mireia Boya s'han de mantenir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), tal i com va establir el propi Suprem.En un escrit, el fiscal superior, però, no entra en les possibles conseqüències que tindrà per a la causa que el procediment es divideixi entre dos tribunals. El TSJC va suspendre el judici que havia de començar el 28 de novembre contra Nuet, Lluís Corominas, Ramona Barrufet, Anna Simó, Boya i Lluís Guinó perquè les parts es pronunciessin sobre la situació del republicà. Un cop presa la decisió s'assenyalarà una nova data.

