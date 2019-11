Un individu irromp armat a la comissaria de la Policia Local d'Amposta

La Comissaria de la Policia Local d’Amposta va ser escenari aquest diumenge d’un notable ensurt que, malgrat la gravetat dels fets, no va acabar amb cap agent ferit.Segons ha pogut confirmar l’de diverses fonts, un individu es va presentar a la comissaria, situada al carrer Barcelona. Pel que sembla, hauria explicat a l’agent que el va atendre que tenia algun tipus de problema de salut. Des de comissaria li haurien recomanat que fos atès pels serveis sanitaris i que anés al CAP i va marxar pels seu propi peu.Posteriorment, però, es va torna a presentar, aquesta vegada armat i amb actitud violenta i va accedir directament a la zona del mostrador apuntant amb una pistola d'aparença real l'agent que l'anava a atendre.Immediatament, els agents presents van actuar per reduir-lo i en aquell moment va exhibir una arma blanca que també li van poder retirar.Tot i que a la comissaria d’Amposta hi ha una petita sala d’espera a través de la qual s’accedeix al mostrador, sembla que l’individu es va dirigir directament al mostrador, que no es troba protegit per cap mampara i va amenaçar l’agent, però no va arribar accedir a l’interior.L’individu, d’uns 30 anys, va ser detingut immediatament i posat a disposició judicial. El jutjat número 2 d’Amposta en funcions de guàrdia en va decretar el seu l'ingrés a presó. En l'examen posterior de les armes intervingudes es va poder constatar que la pistola que duia era d'aire comprimit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor