La CUP proposa que Maria Sirvent formi part de la mesa del Parlament

Just abans de l'arrencada del ple i quan s'està encarrilant un acord per la resolució de resposta a la sentència , els grups independentistes tenen una nova polèmica sobre la taula. Aquesta vegada, pel relleu de la fins ara secretària quarta de la mesa del Parlament Adriana Delgado. La CUP ha proposat que la seva diputada Maria Sirvent ocupi aquest lloc en substitució de la dirigent d'ERC. El moviment, però, arriba quan els republicans ja han proposat la diputada Rut Ribas per assumir aquesta responsabilitat.La votació de la nova secretària quarta es produirà a primera hora del ple que arrencarà aquest dimarts a la tarda. Els anticapitalistes argumenten que, en un escenari en què l'òrgan parlamentari assumeix de nou riscos per les advertències del Tribunal Constitucional, seria positiu "corresponsabilitzar" tots els grups independentistes de les decisions de la mesa del Parlament de permetre debats com el de l'autodeterminació. La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha explicat que Junts per Catalunya ha encaixat de forma "positiva" que Sirvent entri a la mesa mentre que han rebut una resposta més hostil per part d'ERC."ERC ens ha respost que si la proposta no va vinculada a un acord d'estabilitat governamental o als pressupostos, no estarien disposats a donar suport", ha explicat Sànchez, que ha emplaçat els comuns a ser receptius amb la seva proposta per aconseguir la majoria suficient perquè prosperi. La CUP ha lamentat que els republicans "barregin conceptes" i els ha demanat que responguin si és bo o no que hi hagi una corresponsabilitat de les formacions independentistes en les decisions parlamentàries.Fonts dels republicans, per la seva banda, argumenten que la "corresponsabilitat", si es vol, s'ha de teixir a tots els nivells i no només per ocupar un lloc a la mesa. De fet, argumenten que res justifica aquesta necessitat de "reforçar" l'òrgan perquè fins ara tots els membres independentistes que en formen part ha votat a favor de la tramitació de mocions i resolucions amb continguts que estan a l'ull de l'huracà del Tribunal Constitucional.Perquè la proposta de la CUP prosperés, caldrien els vots dels comuns. Però el grup de Jéssica Albiach no preveu en aquests moments obstaculitzar la substitució de Delgado per la republicana Rut Ribas, amb la qual els anticapitalistes no tindrien suport suficient. Fonts de Junts per Catalunya argumenten també que tenen un acord amb els republicans i que, per tant, si no hi ha entesa de la CUP amb ERC, votaran a favor de Ribas.

