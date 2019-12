MAPES De 150 a 1.700 aturats per funcionari: a quina oficina de treball hauràs de fer més cua?

EVOLUCIÓ DEL PERSONAL TÈCNIC DE LES OFICINES DE TREBALL DE LA GENERALITAT

Cada cercle és més gran com més gran és la ràtio d'aturats per cada tècnic. Picant sobre cada oficina de treball, es desplega el seu nom, el nombre de persones aturades inscrites, el personal tècnic d'atenció al públic, la ràtio d'aturats per tècnic, i el personal total del 2010 -no només d'atenció al públic- i del 2019. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge, especialment per copsar les dades a l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona -per consultar les dades de les oficines d'aquesta ciutat desagregades, es pot consultar el mapa inferior-.Quina cua haurà de fer una persona aturada que requereixi d'un servei a les oficines de treball? Dependrà de la ràtio d'aturats que hi hagi inscrits i de tècnics que els atenguin, la qual és molt diferent a les 69 oficines de la Generalitat distribuïdes al territori, i que varia molt fins i tot en municipis propers.De mitjana, hi ha 806 desocupats per cada tècnic de treball que fa tasques d'atenció enfora, però aquesta ràtio cau fins als 148 aturats a l'oficina de Vielha e Mijaran o s'eleva fins als 1.769 a la de Premià de Mar. A 17, de fet, hi ha més de 1.000 persones a atendre per cada tècnic, mentre que a nou n'hi ha menys de 500, com en les 211 a Solsona o les 332 a Tremp.Fins i tot les diferències entre les oficines de Barcelona són notables (mapa inferior). A la del Barri Gòtic, cada tècnic de treball té 583 persones desocupades a atendre, mentre que, a la de la Guineueta, en són 1.318, o a Sant Andreu, 1.209. Aquests són dades d'una resposta per escrit del Departament de Treball al diputat del PSC Pol Gibert a què ha tingut accésSigui com sigui, la quantitat total de tècnics de les oficines de treball s'ha reduït a Catalunya de les 554 el 2010 a les 454 actuals, si bé és cert també que, en el mateix període, la taxa d'atur ha caigut més. La conselleria, però, explica que "sempre s'ha intentat incrementar el nombre de tècnics contractats mitjançant diferents i extraordinaris plans i programes d'ocupació que s'han anant succeint al llarg del temps". Igualment, des del 2017, s'ha incorporat una seixantena de persones per gestionar el programa de la renda garantida de ciutadania -ja comptabilitzades en aquestes dades.Aquest desembre, de fet, s'hauria d'augmentar el nombre de personal a través del pla Reinserta-T de l'Estat. Un programa que la Generalitat espera que "es pugui convertir en un finançament de caràcter permanent per part de l'Estat que permeti l'aplantillament d'aquests tècnics". En tot cas, la resposta parlamentària també destaca que cada cop es poden fer més tràmits per internet que no requereixen de l'assistència presencial de l'usuari a les oficines.

