Valtònyc: «Quan Espanya juga fora de casa no pot interpretar la llei com vol»

El raper Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc, ha celebrat aquest dimarts que l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), defensi que l'estat espanyol no pot reclamar la seva extradició basant-se en un codi penal posterior al del moment de la condemna i els fets.Segons Valtònyc, la conclusió del magistrat mostra que "quan Espanya juga fora de casa no pot interpretar la llei com vol". Malgrat subratllar que l'opinió de l'advocat general del TJUE no és "conclusiva", Valtònyc s'ha mostrat confiat que si el jutge segueix les conclusions de l'advocat general, cosa que passa en el 80% dels casos, el Tribunal d'Apel·lació de Gant rebutjarà finalment la seva extradició.

