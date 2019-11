PSOE i ERC es reuniran aquest dijous per abordar la investidura

El PSOE i ERC es reuniran aquest dijous, tal com va avançar ahir NacióDigital, per abordar la investidura de Pedro Sánchez. Serà la primera trobada després que les bases del partit republicà rebutgessin ahir per una àmplia majoria donar suport al candidat socialista si abans no s'acorda una taula negociadora. Els equips negociadors estaran formats, per part socialista, per la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, i el ministre i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, i, per part republicana, pel portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, la secretària general adjunta del partit, Marta Vilalta, i el president del consell nacional, Josep Maria Jové.A banda de la delegació que ERC enviarà per interlocutar amb el PSOE, els republicans tindran un comitè intern que anirà analitzant els possibles avenços o retrocessos de les reunions i les decisions a prendre en cada fase. Aquest equip estarà format, a més de per Rufián, Vilalta i Jové, pel coordinador nacional i vicepresident del Govern, Pere Aragonès; la secretària general, Marta Rovira; la número dos al Congrés, Carolina Telechea; la senadora Mirella Cortés el vicesecretari general de comunicació; Sergi Sabrià; i l'equip de comunicació del partit. També una persona que farà d'enllaç amb Oriol Junqueras i la resta de presos del partit.Rufián ha supeditat aquest dimarts qualsevol moviment dels republicans cap a l'abstenció a la investidura de Pedro Sánchez a l'existència d'un "compromís i un calendari" previ a la investidura per a la negociació "entre governs". Aquest "compromís i calendari", ha deixat clar, hauria d'establir-se en les reunions entre ERC i el PSOE "abans" de la investidura de Sánchez, i si prospera hauria de donar lloc a una segona fase de negociacions que ja serien "entre governs" un cop constituït l'executiu espanyol.El portaveu d'ERC al Congrés també ha emplaçat Sánchez a reconèixer el president de la Generalitat, Quim Torra, com a interlocutor en les futures negociacions: "No reconèixer el president de la Generalitat perquè no et cau bé és una irresponsabilitat". Ara mateix, ha recordat que ERC està "en un 'no' a Sánchez" i perquè aquest "no" evolucioni cap a l'abstenció caldrà que els contactes entre els dos partits permetin concretar aquesta agenda de negociacions entre governs.

