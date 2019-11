Els farmacèutics constaten que Glovo continua amb la venda de medicaments malgrat les denúncies

El president de la Federació d'Associacions de Farmàcia de Catalunya (FeFaC), Antoni Torres, ha reivindicat que només els farmacèutics poden vendre medicaments de forma telemàtica i que ho han de fer seguint els canals legals establerts. En aquest sentit, els consta que Glovo –a qui han denunciat en dues ocasions- en continua venent però "no al ritme" que ho feia. "La venda sempre l'ha de fer la farmàcia i no hi pot haver intermediaris", ha afirmat.En declaracions als mitjans després de participar en la jornada anual de farmàcies organitzada per la federació i Escura, Torres ha apuntat que és una "constant" que hi hagi empreses que busquen "forats legals" per fer venda telemàtica perquè el món de la salut "és econòmicament molt atractiu".Al maig, la FeFac va presentar una denúncia davant del Departament de Salut contra Glovo per prestar el servei de compra, recollida i entrega de medicaments a domicili. L'empresa va contestar llavors que no venia ni feia publicitat de medicaments, sinó que es limitava a posar en contacte usuaris, farmàcies i repartidors independents a través de la seva aplicació.En la jornada d'aquest dimarts, Torres ha explicat que la venda d'aquests medicaments, sense prescripció mèdica ni finançament públic, s'ha de fer exclusivament a través del web de la farmàcia en qüestió i dins de l'horari d'aquesta. El president de la federació ha insistit que el medicament "no és un bé de consum més" i ha reivindicat el paper i el valor afegit que aporta el farmacèutic.Ha apuntat però que plataformes com Glovo sí que poden fer de missatgers per entregar aquest medicament però sempre i quan existeixi un contracte entre farmàcia i empresa i la farmàcia tingui declarat que aquesta plataforma serà l'encarregada de fer el servei de missatgeria.Torres ha repassat la normativa al respecte i ha apuntat que altres mitjans telemàtics com 'WhatssApp' tampoc estan permesos. En aquest sentit, el soci director d'Escura, Fernando Escura, ha explicat que ja han tractat denúncies davant l'Agència de Protecció de Dades per dades mèdiques facilitades a través d'aquest sistema.

