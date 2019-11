Decret llei urgent del Govern per combatre l'emergència climàtica

La reunió del consell executiu d'aquest dimarts ha servit per aprovar un decret llei de mesures urgents per combatre l'emergència climàtica i impulsar les energies renovables. El text, segons ha explicat la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, "elimina barreres administratives" per a la implantació d'energies renovables a Catalunya i "soluciona" diversos aspectes de la llei del canvi climàtic -la primera aprovada en l'anterior legislatura- que havien estat declarats inconstitucionals.Es tracta, segons el Govern, de "seguir avançant en la mitigació del canvi climàtic i en la transició energètica". El decret, a banda, s'emmarca en la situació d’emergència climàtica declarada per l'executiu el mes de maig. El text haurà de ser validat pel Parlament en els propers 30 dies, i s'espera el suport transversal de l'hemicicle.El decret inclou la derogació del la norma que limitava la implantació de parcs eòlics i fotovoltaics a Catalunya, i estableix un nou procediment de tramitació més àgil. Així, s'obre la implantació d'aquestes dues tecnologies a tot el país, "sempre respectant les figures de protecció ambiental, urbanística i paisatgística vigents".[noticia]191642[noticia]D'aquesta manera, desapareixen la determinació de zones de desenvolupament prioritari per a l’energia eòlica i el model concursal per a la seva adjudicació, i també s'eliminen les ocupacions màximes per a les instal·lacions fotovoltaiques, així com les restriccions per a la seva ubicació en zones properes a terrenys industrials o a edificacions agrícoles."Cal arribar al 2050 sense fer servir energies fòssils o nuclears", ha assegurat Chacón, que ha demanat un "debat de país" per aconseguir a aquests objectius. "Sempre compatibilitzant amb les demandes dels territoris", ha destacat la consellera, que ha situat dues branques de debat: la política i la tècnica.

