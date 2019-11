L'Ajuntament de Barcelona inverteix més d'un milió d'euros en la il·luminació de Nadal

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dimarts la campanya de Nadal 2019, que ofereix un miler d'activitats de tota classe per arribar a tots els barris de Barcelona, i una inversió d'1,2 milions d'euros en la il·luminació nadalenca d'aquest any, que per primera vegada en anys s'instal·larà a Via Laietana, plaça Urquinaona i Universitat, i la superilla de Sant Antoni.



Reivindicar un comerç de proximitat

El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha explicat que volen aprofitar les festes de Nadal " per donar un cop de mà al comerç de la ciutat, i en especial del centre de la ciutat". El seu objectiu és "dinamitzar l'activitat econòmica i el teixit del petit comerç", ja que consideren el comerç de proximitat com a "senya d'identitat de Barcelona".Per aquestes festes, l'Ajuntament ha previst noves activitats per contribuir a donar suport als veïns, comerciants i restauradors de la zona i fer que "els barcelonins i les barcelonines puguin gaudir de les iniciatives prop de casa".La regidora de Comerç, Montserrat Ballarín, ha reafirmat aquesta voluntat de donar més suport al comerç de barri i en afegir més llums de Nadal i a més carrers de la ciutat. En aquesta línia, Ballarín ha explicat que des de l'ajuntament han "posat accent als carrers afectats per obres de llarga durada -un total de 18-" i han aconseguit il·luminar 100 kilòmetres de carrers.Aquest any han invertit 1,2 milions d'euros en aquesta il·luminació -un 20% més que la campanya anterior - i han decidit augmentar mitja hora la durada de les llums enceses, que aquest any començarà cada dia a les 17:30h entre el 28 de novembre i el 6 de gener de 2020.L'ajuntament ha programat més d'un centenar d'activitats de gran format perquè el comerç vegi reforçada la seva activitat econòmica. La regidora de Comerç ha remarcat l'objectiu de "promoure valors barcelonins". Algunes d'aquestes activitats són espectacles de gòspel de proximitat - implicant als botiguers -, màgia amb comerciants o dansa dins les botigues.La regidora també ha comentat que ampliaran les activitats a plaça Urquinaona, plaça Universitat i Francesc Cambó, remarcant que "de les tristors en farem llum" i fent referència als aldarulls per la sentència.Una de les novetats a nivell cultural són les postals de Nadal que tradicionalment es repartien com a felicitacions. El sisè tinent d'alcaldia, Joan Subirats, ha explicat que volien "recuperar aquesta tradició" amb l'ajuda dels dibuixos d'Olga Capdevila i els textos d'Irene Solan.A més de les 400.000 postals que es repartiran al voltant dels mercats, Subirats ha presentat els tres pessebres que lluiran la ciutat de Barcelona. Un d'ells és el de plaça Sant Jaume, que aquest any ha estat creat per Paula Bosch. La proposta gira al voltant de totes les caixes plenes d'objectes i de records que es recuperen quan s'apropa Nadal.

Pels amants del clàssic pessebre de Nadal, el Museu Marès i el Monestir de Pedralbes acolliran uns pessebres d'estil tradicional i popular que es podran visitar fins al 2 de febrer.



Encesa de llums i polsim d'estels



Dagoll Dagom protagonitzarà l'Encesa de Llums amb un espectacle musical creat especialment per aquesta data, que serà el 28 de novembre a les 17:45h a la plaça Can Fabra de Sant Andreu.



Joan Subirats ha mencionat, també, el "Polsim d'estels" que serà plaça Catalunya entre el 20 i el 31 de desembre. Aquí es muntarà una instal·lació artística que, a través de la poesia, es podran veure espectacles vinculats a l'emergència climàtica i compromesos amb el medi ambient.



Hi haurà dos horaris, un de diurn - entre les 11h i les 18h amb dos espectacles diferents cada mitja hora - i un de nocturn - amb un itinerari que simularà un bosc màgic amb diferents efectes sonors i visuals.



Propostes dels representants comercials



En una trobada entre l'ajuntament i els representants del món del comerç, Ballarín ha explicat que els comerciants van proposar, entre d'altres, la producció de xapes, l'organització d'audicions al metro, promocionar el comerç de proximitat en cinc autobusos i donar vida a les postals - que es repartiran al voltant del mercat de Sant Antoni - creant personatges reals per a cada dibuix.



Barcelona Night Tour



Pensant en potenciar un "turisme de qualitat", una de les altres novetats d'aquesta campanya és l'edició especial del Barcelona Night Tour, un bus turístic especial per als llums de Nadal. Aquest servei, que va néixer per oferir un recorregut durant les nits d'estiu als visitants de la ciutat, es farà servir com a prova pilot perquè veïns i visitants puguin recórrer els carres il·luminats de Barcelona.



Aquest bus funcionarà des del 29 de novembre al 4 de gener tots els divendres, dissabtes i diumenges, amb sortides a les 20h de plaça Catalunya i un recorregut d'una hora i mitja. Amb aquest servei, es podran veure zones com carrer Pelai, Via Laietana, plaça Espanya, la Font Màgica, Gran Via, avinguda Meridiana o plaça Urquinaona.

