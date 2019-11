ERC reclama a Colau incrementar 100 milions les inversions al pressupost

El grup municipal d'ERC a Barcelona ha instat el govern d'Ada Colau a destinar 100 milions d'euros més dels previstos als pressupostos de l'Ajuntament per al 2020. Així ho ha expressat el portaveu, Ernest Maragall, que ha demanat més "ambició" a l'executiu.Actualment les inversions previstes sumen 549 milions d'euros i, segons ERC, l'increment seria possible gràcies al recàrrec de la taxa turística. L'Ajuntament i el Govern van ratificar ahir l'acord del ple municipal per fer pagar fins a 4 euros més per a cada pernoctació.Més enllà dels comptes del 2020, els republicans reclamen un augment de la inversió de 400 euros per a tot el mandat, coincidint amb la celebració aquest dimarts de la primera reunió formal per negociar els comptes.ERC s'ha mostrat disposada a negociar i aprovar els pressupostis i ha assenyalat com a prioritat l'impuls de plans d'ocupació i formació, l'aportació de recursos per garantir l'educació pública dels zero als tres anys i apostar per la formació professional, així com l'ampliació del parc públic d'habitatge.Els republicans insisteixen que els recursos per a aquestes partides pot venir del fons de contingència i també de les modificacions fiscals sobre l'ús intensiu de la via pública per exemple en el cas del turisme. En aquest sentit, ERC obre la porta a cobrar una taxa per les activitats turístiques que no inclouen la pernoctació dels visitants i per tant evita que aquests paguin la taxa corresponent. Una possibilitat seria gravar les visites guiades a la ciutat.ERC també preveu la possibilitat de demanar finançament a entitats de crèdit públiques i reclama que el govern municipal forci l'estat espanyol a millorar el finançament dels municipis i posar-se als nivells de la resta de Països de la Unió Europea.Maragall també ha fet una crida perquè JxCat comparteixi el procés de "debat i negociació" dels pressupostos municipals. "El que volem és enfortir la institució i posar Barcelona al lloc que es mereix", ha insistit.El portaveu d'ERC també ha defensat la necessitat d'aprovar pressupostos a la Generalitat per evitar que el país continuï instal·lat en la provisionalitat però ha evitat vinculat les negociacions dels comptes catalans amb les de l'Ajuntament, perquè aquests no esdevinguin una "peça de canvi".A la reunió de la comissió mixta entre les dues administracions d'aquest dilluns, el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, i la portaveu del Govern, Meritxell Budó, van instar-se mútuament a aprovar els pressupostos de les dues institucions.

