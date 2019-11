El Suprem pregunta a la Fiscalia si ha d'investigar Borràs per presumptes contractes irregulars

La titular del jutjat d'instrucció número 9 de Barcelona, Sílvia López, ha enviat al Tribunal Suprem una exposició raonada perquè assumeixi la investigació contra la diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Laura Borràs pels presumptes contractes irregulars quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), segons han confirmat fonts judicials.En la seva condició de diputada al Congrés dels Diputats, Borràs és aforada i només pot ser investigada pel Suprem. La jutge, doncs, veu indicis de delicte i per això ha enviat l'exposició raonada al Suprem. L'alt tribunal ha preguntat a la Fiscalia si ha d'obrir aquesta investigació, tant per competència com pel fons de la qüestió.La Fiscalia de Barcelona ja va demanar fa unes setmanes que el Suprem es fes càrrec de la investigació per aquests contractes.La causa investiga la presumpta contractació irregular per a la reforma i la creació de pàgines web oficials a partir del possible fraccionament dels encàrrecs per rebaixar el cost i no haver de fer concursos públics durant l'etapa de Borràs al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes, càrrec que va ocupar entre el 2013 i el 2018.El desembre passat, l'aleshores encara consellera de Cultura va negar taxativament cap mena d'irregularitat en l'adjudicació de contractes. Borràs va considerar "rotundament falses" les informacions que li atribuïen irregularitat i va esgrimir el "rigor" i ajustament a llei de totes les seves actuacions. També va lamentar ser víctima d'un "linxament públic".A més, va defensar que s'havien ajustat a llei fins i tot les adjudicacions que no requerien concurs públics (aleshores, les inferiors a 18.000 euros), incloent-hi tres contractes atorgats a un excol·laborador seu a la universitat, Isaías H.F., entre els anys 2016 o 2017. Tres contractes inferiors als 18.000 euros que sumats van suposar una despesa de 45.500 euros, que apareixen al Portal de la Transparència de la Generalitat i que són objecte de la investigació judicial. L'exconsellera també va defensar al Parlament la "professionalitat" d'aquest col·laborador.

