​Damm celebra el 20è aniversari de la col·laboració amb Grup Social Cares

Acte de commemoració del 20è aniversari de la col·laboració entre Damm i la Fundació Cares. Foto: Damm

L’antiga Fàbrica Estrella Damm va acollir aquest dilluns acte commemoratiu amb motiu del 20è aniversari del primer acord de col·laboració entre Damm i el Grup Social Cares, un projecte empresarial promogut per Port de Barcelona i format per la Fundació Cares i l’empresa d’inserció laboral Codec.Durant l’acte, en el que ha participat Ricardo Lechuga, director de Recursos Humans de Damm, i Helena Borbón, directora general de Fundació Cares, s’han presentat les principals fites aconseguides amb la col·laboració, que ha permès que més de 100 persones amb discapacitat i/o risc d’exclusió social desenvolupin la seva carrera a Damm en l’actualitat.Des de 1999, Damm i el Grup Social Cares mantenen un acord de col·laboració per treballar conjuntament amb un objectiu comú: crear i promoure oportunitats laborals per les persones amb discapacitat i/o en risc d’exclusió. Des de llavors, Alfil Logistics, operador logístic de confiança de Damm, ha integrat en la seva activitat del Prat a persones de la Fundació Cares per la manipulació de producte.La fundació també opera amb Damm en altres projectes portant a terme tasques com la reetiquetació de productes que no es produeixen de forma automàtica a fàbrica, classificació d’ampolles, transport en camió i gestió de material PLV (Publicitat en el Punt de Venda), entre altres activitats. A més, des d’aquest estiu, la fFundació gestiona el Punt Net de la Fàbrica del Prat, que permet valoritzar residus per un volum de 1.400Tn/any de materials classificats i llestos per reciclar de vidre, llauna i cartró.El compromís de Damm per integrar al col·lectiu amb capacitats diferents "és una prioritat per a la companyia". Per tal d’assolir el seu objectiu, Damm treballa, a més de amb el personal propi de la Fundació Cares, amb portals de feina especialitzats en persones amb capacitats diferents de la Fundació Once i DisJob. A més, durant l’últim any l’empresa ha apostat per la publicació d’ofertes de feina en les que discrimina de forma positiva el col·lectiu de persones amb diversitat funcional, el que ha permès incrementar el nombre de contractacions directes d’aquest tipus.“A Damm tenim molt clar que el nostre desenvolupament passa per construir un model de negoci que sumi i que sigui positiu per l’entorn. Estem orgullosos de totes les fites assolides a partir de la feina conjunta realitzada amb el Grup Social Cares, que ens permet continuar avançant en el nostre propòsit de fer de la igualtat d’oportunitats una màxima inqüestionable a la companyia”, destaca Ricardo Lechuga.

