Barcelona guanya el primer judici penal a l'Estat en un cas de maltractament animal

L'Ajuntament de Barcelona ha guanyat el primer judici penal a l'Estat on es condemna una botiga d'animals per maltractament continuat i la mort de desenes de cadells. Els propietaris de Mundocachorro han estat condemnats pel jutjat penal número 28 de Barcelona a un any i un dia de presó i tres anys i un dia d'inhabilitació.La tinenta d'alcaldia Laia Bonet ha celebrat la sentència, qualificant-la d'"històrica" dins de la lluita pels drets dels animals: "A Barcelona el maltractament mai quedarà impune". Bonte també ha advertit que aquesta sentència crea precedent perquè tothom sàpiga que des de l'Ajuntament es perseguirà qualsevol acció reprovable que atempti contra el benestar dels animals.El cas es va iniciar el 2015, arran d'una inspecció del Departament de Protecció dels Animals i de la Guàrdia Urbana, on l'Ajuntament va intervenir un total de 135 cadells de gos i gat que es trobaven en molt males condicions en un establiment situat al carrer Sicília. La inspecció venia motivada per la denuncia de l’entitat animalista FAADA, que havia rebut reiterades queixes de compradors per la mort de desenes de cadells poc després de ser adquirits en aquest establiment.El consistori i la fiscalia demanaven entre 13 i 18 mesos de presó, la pena màxima per l’aplicació de l’article 337.1 del Codi Penal, que recull el delicte de maltractament animal amb resultat de mort.La sentència considera acreditat que els acusats tenien coneixement que no s’oferia el tractament mèdic adequat als animals que es trobaven sota la seva custòdia, en particular respecte a malalties que afectaven greument la seva salut i que va arribar a provocar la mort de diversos cadells.En aquesta línia, Bonet ha recordat que la ciutat també ha obert expedient contra Milanuncios i Vibbo pels anuncis il·lícits d’animals de companyia i el comerç electrònic il·legal de gats i gossos a través dels seus portals webs. Plataformes a les que s'ha imposat una multa de 150.000 euros.El Departament de Protecció dels Animals ha promogut en els últims sis anys el tancament de 7 establiment, intervenint 500 gossos i gats. Al febrer està previst que arribi a judici un nou cas llargament batallat per l’Ajuntament. Es tracta del precinte i posterior denuncia a fiscalia del cas de la botiga Pupies, situada al carrer Sant Eusebi, a Sant Gervasi, que va ser clausurada pel mal estat en què es trobaven els animals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor