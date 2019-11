L'UE nega que es pugui considerar als CDR d'organitzacions terroristes

El Comitè de Llibertats de l'Eurocambra ha rebutjat debatre la proposta de VOX d'incloure els CDR a la llista d'organitzacions terroristes. Els membres del comitè han seguit així la recomanació dels coordinadors, que es van negar "per àmplia majoria", segons fonts parlamentàries, a incloure-ho a l'agenda.Tot i això, Vox va forçar aquest dilluns la votació, i que ara ha tornat a perdre per 53 vots a favor, sis en contra i tres abstencions. En una intervenció abans de la votació, l'eurodiputada d'ERC Diana Riba ha denunciat que Vox està intentant "obstaculitzar" la feina del comitè i ha defensat que "a Catalunya no existeix cap banda terrorista"."El que existeix a Catalunya és un malestar per una sentència injusta", ha dit Riba. Al seu torn, l'eurodiputat del PP Javier Zarzalejos ha subratllat que hi ha "una investigació oberta a Espanya per terrorisme contra els CDR".Al setembre VOX va traslladar una pregunta al Consell de la UE, on seuen els estats, sobre la inclusió dels CDR a la llista d'organitzacions terroristes del bloc europeu. Com el Consell no va respondre dins el termini marcat, el reglament del Parlament Europeu permetia a la formació d'extrema dreta reclamar al comitè de Llibertats que es discutís aquesta qüestió.Tanmateix, aquest pas requereix el suport del mateix comitè. Els coordinadors dels grups polítics dins aquest comitè van rebutjar majoritàriament incloure a l'agenda la proposta de Vox. Ara bé, el reglament també permet als eurodiputats exigir una votació amb tots els membres del comitè, i no només els representants de cada partit.Malgrat el retard, el Consell de la UE sí que va respondre a Vox sobre la seva petició d'incloure els CDR al llistat d'organitzacions terroristes. "El Consell no ha discutit la qüestió plantejada", es va limitar a dir.La llista en qüestió es revisa periòdicament pel Consell qui pot decidir incloure persones, grups o entitats basant-se "en les propostes presentades pels estats membres" de la UE o altres països de fora del bloc.

