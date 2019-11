Sánchez i Calvo tornen a plantar la comissió d'investigació del 155

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta, Carmen Calvo, han tornat a plantar la comissió d'investigació de l'aplicació de l'Article 155 al Parlament a la que estaven citats aquest dimarts al matí. És la segona vegada que no hi compareixen després que tampoc assistissin a la sessió prevista pel dia 12 de novembre. Aquesta sessió es va acabar ajornant perquè coincidia amb el Ple del Parlament, encara que segons fonts parlamentàries ja havien avançat que no hi anirien, de manera que la d'aquest dimarts és la segona incompareixença. La comissió ha informat de la situació a la Mesa del Parlament perquè ho pugui traslladar a la Fiscalia.L'argument dels representants del govern espanyol per no assistir a la comissió és que, segons un dictamen del Consell d'Estat, la seva incompareixença està justificada perquè com a alts càrrecs de l'executiu on han de retre comptes és al Congrés.També estaven citats l'exministre de Justícia Rafael Catalá, l'ex-secretari d'estat d'Administracions Territorials Roberto Bermúdez de Castro, el director general de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals del govern espanyol, Enrique Lasso de la Vega; el secretari general tècnic del ministeri de l'Interior, Juan Antonio Puigserver Martínez; i el cap de la Casa del Rei, Jaime Alfonsín. Sí que està previst que hi compareguin una representació de la confederació Cecot i l'expresident de Foment del Treball Joaquim Gay de Montellà.

