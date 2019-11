JxCat, ERC i la CUP acorden «in extremis» la fórmula per esquivar el TC

Després de diversos episodis d'acords i desacords, Junts per Catalunya, ERC i la CUP han trobat finalment un punt d'entesa per salvar el consens a l'entorn de la proposta de resolució de resposta a la sentència de l'1-O. Segons ha pogut saber, els tres grups independentistes tenien previst transaccionar conjuntament una esmena per esquivar la suspensió del Tribunal Constitucional sobre el debat de l'autodeterminació. Tot plegat, amb les conseqüències penals que pot desembocar per a la mesa i per al president del Parlament, Roger Torrent.Finalment, els tres grups votaran totes les esmenes presentades -un total de vuit- en comptes de transaccionar un text conjunt. Fonts de JxCat, ERC i la CUP han explicat que han decidit fer-ho així per evitar "interrupcions" al ple per reconsideracions presentades per grups de l'oposició.Pactar la resolució conjunta ja no va ser un camí fàcil. Els tres grups van exhibir tibantors i diferències fins que finalment, just abans de la campanya del 10-N, van acabar consensuant-la. Centrada en rebutjar la sentència, el text incloïa un punt polèmic, l'11, en el qual es fa referència a la defensa de l'autodeterminació i a la reprovació de la monarquia. Aquest, però, va ser suspès pel Tribunal Constitucional."El Parlament reitera i reiterarà tants cops com ho vulguin els diputats i les diputades, la reprovació de la monarquia, la defensa del dret a l'autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític", sostenia el punt suspès. El fet que s'hagués tramitat, ja va suposar un avís d'incident d'execució a la mesa de la cambra i que la Fiscalia obrís diligències contra Torrent.Davant l'acció judicial, la CUP, Junts per Catalunya i ERC, embolicats de nou per les discrepàncies, van presentar esmenes separades perquè fossin sotmeses a votació en el ple que arrencarà aquest dimarts. El principal objectiu és esquivar la suspensió del TC i defensar que al Parlament es pot debatre i donar suport a l'exercici de l'autodeterminació. Cadascun dels grups va formular els textos de forma diferent, però aquest mateix dimarts al matí han aconseguit arribar a un acord per votar totes les esmenes de forma conjunta.Fonts coneixedores de les negociacions expliquen que el punt de trobada inicial era un text que aglutinava en una de sola les esmenes presentades per cada grup de forma separada. "El text és molt senzill, tots hem presentat si fa no fa el mateix", sostenen, però al final la manera de materialitzar-se no serà per la via de la transacció. "Estem d'acord amb les esmenes d'ERC i de JxCat", ha explicat la diputada de la CUP Natàlia Sànchez, que ha advertit, però, que la resposta consensuada no està "a l'alçada" de la gravetat de la sentència i de l'"esclat d'indignació" que hi ha hagut al carrer.JxCat va registrar divendres esmenes a la proposta de resolució sobre l'autodeterminació suspesa, dies després que ho fes la CUP. En el text, que va presentar la diputada Elsa Artadi, s'hi llegeix aquest fragment corresponent a com volen que quedi el punt onzè: "Reitera i reiterarà tants cops com ho vulguin els diputats i les diputades la reprovació de la monarquia, la defensa del dret a l'autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític". L'esmena va ser presentada sense consensuar-la amb ERC, soci de Govern.Fonts republicanes, de fet, van lamentar immediatament "els moviments individuals i partidistes" a un text conjunt -la proposta de resolució era de JxCat, ERC i la CUP- que buscava "des de l'inici la unitat estratègica". Els anticapitalistes també van presentar la setmana passada una esmena en solitari en la qual criticaven el paper del TC, a qui el govern espanyol va recórrer per mirar de frenar un text que pot posar en risc penal els membres de la mesa del Parlament i el seu president, Roger Torrent.

