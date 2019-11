Estrasburg condemna Espanya per no admetre els recursos d'empara dels presos bascos

El Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) ha condemnat aquest dimarts Espanya perquè el Tribunal Constitucional no va admetre els recursos d'empara dels presos bascos que demanaven que se'ls computés la pena complia a França per rebaixar la condemna a Espanya.El tribunal d'Estrasburg considera que Ismael Berasategui i Rufino Arriga han patit "com a mínim una falta de seguretat jurídica", com ja va dir fa un any amb el cas de Francisco Mugica i altres presos d'ETA. No obstant això, i com ja va dir l'octubre de l'any passat, l'alt tribunal avala que no es computin a Espanya les penes complides a França.

