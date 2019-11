Bassa sosté que presos i exiliats no han d'influir en la investidura de Sánchez

L'exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies condemnada a 12 anys de presó, Dolors Bassa, ha lamentat que tot i tenir dos anys per preparar una resposta institucional a la sentència del procés, s'hagi fallat institucionalment, tant el Govern com el Parlament. En una entrevista a Catalunya Ràdio , també ha defensat que "presó i l'exili no han d'influir en les decisions que ara es prenen fora". I, en aquest sentit, ha apostat perquè a la taula de negociació sobre la investidura de Pedro Sánchez "hi hagi els que són fora".Al llarg de l'entrevista, Bassa explica com va rebre la condemna: "No m'ho hauria imaginat mai! El meu marc mental eren 6-8 anys. 12 anys!". "No he entès la incapacitat de donar una resposta consensuada a la sentència del Suprem. I com a mínim la resposta social hi és, al carrer, quan la política ha fallat", ha afirmat Bassa, per després afegir que troba a faltar la "il·lusió" de la legislatura anterior. L'exconsellera té la sensació que no s'avança, que no se sap cap on es va i que es fa tard "amb tot".Bassa fa referència a declaracions de la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, en què deia que cal veure què diuen a la presó, a l'exili i al Parlament sobre la investidura de Sánchez. "Doncs no, nosaltres no hem d'influir ara. A la taula de negociació hi han de ser els que són fora", ha defensat.Per a l'exconsellera, la investidura és una "finestra d'oportunitat" però ha afegit que si el PSOE no canvia i no posa una proposta damunt la taula, la resposta ha de ser 'no'. "A canvi de res, no", ha resumit.Preguntada per què ha de passar en cas que la justícia inhabiliti el president de la Generalitat, Quim Torra, ha respost que s'han de convocar eleccions perquè "no es pot anar posant gent a dit a la presidència".Bassa no està d'acord amb l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que va dir que havia faltat empatia en els últims anys i admet que es va enfadar molt quan va conèixer aquestes paraules de Forcadell. "No hem empatitzat? Per què ho dius, això, Carme? Potser sí que als comuns i altres grups els havíem d'haver implicat més en el projecte, però autocrítica, n'hem fet molta. I ells, n'han fet?", ha conclòs.L'exconsellera explica com va rebre la condemna de 12 anys de presó: "Quan van venir els funcionaris del Suprem a notificar la sentència, vaig quedar morta: fills de puta... I anava llegint, la sentència per a la Carme Forcadell, fills de puta...", relata.Quan es va quedar sola, Bassa explica que "es va desmuntar" igual que la seva germana i el seu fill petit. I quan va tornar al mòdul, segons descriu, les companyes ploraven.

