Els europeus gasten en drogues uns 30.000 milions d'euros l'any

Els ciutadans de la Unió Europea gasten en drogues uns 30.000 milions d'euros l'any, el que representa el mercat més lucratiu per a les organitzacions criminals del bloc europeu. El cànnabis representa gairebé el 40% del mercat, seguit de la cocaïna (31%), l'heroïna (25%) i les amfetamines i l'MDMA (5%), segons l'últim informe conjunt de l'Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies i Europol.Aquest també alerta d'una "escalada de violència" en el mercat de la droga a la UE. Un "fenomen significatiu" generat pels nous models de distribució i per un major ús de les armes de foc de les màfies.L'informe constata que la disponibilitat dels estupefaents a la UE continua sent "molt alta" i hi ha un accés més fàcil a "una gran varietat de productes de gran puresa i potència". Així, els dos organismes europeus avisen que el mercat de la droga està cada cop "més connectat globalment i habilitat tecnològicament".En aquest sentit, les màfies estan explotant les oportunitats que proporciona la digitalització. Per exemple cada cop utilitzen més Internet, el Darknet, les aplicacions mòbils o les xarxes socials per vendre drogues.L'informe també atribueix l'abundància d'estupefaents a Europa als alts nivells de producció internacional i europea. La producció de cocaïna a Sud-amèrica i d'heroïna a l'Afganistan estan en els seus màxims històrics, mentre que Europa és un dels principals productors de cànnabis i drogues sintètiques i, fins i tot, un proveïdor mundial d'MDMA i amfetamina.Com a estat fronterer amb el nord d'Àfrica, Espanya manté un paper rellevant en el tràfic de cànnabis i cocaïna a Europa. Així, és un dels punts principals d'entrada de resina de cànnabis a la UE, juntament amb els Països Baixos.L'estat espanyol també és una de les vies més importants per on arriba la cocaïna al vell continent, a més d'Holanda i Bèlgica. Els tres estats són els centres de distribució més destacats d'aquest estupefaent.Pel que fa a l'heroïna, si bé Holanda és el punt neuràlgic a la UE, Espanya, Bèlgica, França, Grècia i Bulgària també es consideren punts importants de tràfic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor