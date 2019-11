El MOT 2020 explora els processos creatius artístics des de la literatura

La historiadora de l’art Glòria Bosch Mir és la comissària de la setena edició del MOT. Foto: Martí Albesa.

Instantània de la presentació del MOT 2020 a la Sala Gussinyé de l'Ajuntament d'Olot. Foto: Martí Albesa.

Cartell del MOT 2020, dissenyat per Vellut. Foto: @FestivalMOT.

Enguany el festival de literatura MOT , un projecte municipal amb vocació de servei públic per a tot el país, estarà dedicat al procés de creació interdisciplinària, que acaba per integrar-se en l’escriptura a través d’un gran collage que creix amb les paraules. Del 26 de març al 4 d'abril de 2020 Girona i Olot tornaran a ser capitals en la setena edició d'aquest certamen.Enguany –tal com es va fer saber aquest dilluns en sengles presentacions a ambdues ciutats–, el festival, comissariat per la historiadora de l’art Glòria Bosch Mir, vol posar èmfasi en el fet que com a lectors, quan avancem en la narració d’un llibre, i en els diàlegs i també en els silencis que aquest conté, la paraula es transforma en imatges. I aquestes, inevitablement, se sumen a les nostres pròpies experiències per acabar formant un gran collage. Perquè cada lectura, i sobretot cada relectura, “ens porta cap a altres registres, com si l’escriptura fos un parèntesi obert que mai no es tanca o les diferents capes d’una pell que es transforma cap a una transparència infinita”, segons Bosch Mir.Així, doncs, sota el lema "Crear: un collage que creix amb les paraules", el MOT 2020 ha convidat autors internacionals i nacionals que treballen des de diversos vessants creatius i que conflueixen en la literatura. Els primers noms que s'han confirmat aquest dilluns en l’àmbit internacional són Tracy Chevalier, Rodrigo Fresán i Heather Rose, i en el nacional destaquen noms com Manuel Baixauli, Alicia Kopf, Jordi Lara, Perejaume i Irene Solà.Tal com es detalla al dossier de presentació , el festival tindrà lloc del 26 al 28 de març a la Biblioteca Carles Rahola de Girona i del 2 al 4 d’abril a la sala El Torín d’Olot. Com ja és costum, les converses entre autors i especialistes constituiran el nucli de la programació del festival, que s’estén de dijous a dissabte en dues setmanes consecutives. A més, els dissabtes al matí tindrà lloc el ver-MOT, una trobada més distesa entre tres o quatre autors al voltant d’un vermut. Finalment, completaran el MOT les activitats que s’apleguen sota el paraigua del +MOT, organitzades per entitats i associacions en relació amb el tema d’enguany a cada una de les dues ciutats.La imatge gràfica d'aquest setena edició del MOT ha anat a càrrec de l’estudi de disseny gràfic Vellut, que treballa des del Baix Empordà. A través d’una sèrie d’imatges al·legòriques volen donar una gran rellevància a la creació: un procés totalment abstracte i que es basa en la unió d’un conjunt d’elements (records, coneixements, experiències, referències...) per dotar-los de significats nous.En les presentacions a les dues capitals, primer Olot i després Girona, hi han participat la codirectora del festival, Judit Badia; la directora dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Girona, Carme Renedo; el director de la Institució de les Lletres Catalanes, Oriol Ponsatí-Murlà; el tinent de batlle i regidor de Cultura, Dinamització del Territori i Joventut de l’Ajuntament de Girona, Carles Ribas; el batlle d’Olot, Pep Berga; la comissària de l’edició 2020, Glòria Bosch Mir, i l’altra codirectora del festival, Glòria Granell. A OLot també s'hi ha afegit Anna Barnadas, en nom de la Diputació de Girona.

