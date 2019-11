S'inicien els tràmits pel canvi d'ample de via ferroviària entre Tarragona i Castelló

A banda d'aquesta adaptació –que afectarà tant les vies generals com les que així ho requereixin per raons de circulació –apartadors-, l'estudi informatiu també preveu adaptar les instal·lacions i elements de la línia que facin falta per poder explotar correctament la longitud del tren estàndard interoperable –de 750 metres- garantint l'adequada prestació, capacitat, estabilitat i fiabilitat dels trànsits de passatgers i mercaderies.En l'àmbit global del corredor mediterrani, aquestes actuacions de modificació abastaran el recorregut entre Múrcia/Escombreras i Castellbisbal (Baix Llobregat). Segons el govern espanyol, el corredor és una peça "clau" en la connexió amb europea connectant Andalusia, Múrcia, País Valencià i Catalunya amb la frontera francesa, donant servei a un àmbit que concentra "una part significativa de la població i el PIB", amb els principals ports del Mediterrani i destacats centres industrials.En aquest sentit, el Pla d'Infraestructures, Transport i Habitatge entre 2012 i 2024 va fixar l'objectiu de promoure "la integració funcional del sistema de transport i millorar l'eficiència i la competitivitat organitzant la utilització de les capacitats existents". En aquest sentit, consideren fonamental assolir la "interoperabilitat ferroviària" amb la resta de xarxa europea i apostar, "de forma irrenunciable", per l'ample de via internacional.