Condemnen a 12 anys de presó l'home que va matar a ganivetades la seva cosina a Gironella

Edifici on va produir-se l'homicidi (arxiu). Foto: Pere Gendrau.

Un jurat popular ha declarat culpable amb l'atenuant de confessió el veí de Gironella, B. L. V., que va matar a ganivetades la seva cosina l'any 2016 i l'ha condemnat a 12 anys de presó i 10 anys més de llibertat vigilada , segons ha pogut confirmar aquest diari de fonts properes. L'home vivia al mateix habitatge que la víctima i, poc després de l'homicidi, va presentar-se voluntàriament a comissària a Berga i va reconèixer haver-la matat.Els fets, que van jutjar-se a l'Audiència Provincial de Barcelona, van commocionar la petita i tranquil·la població de Gironella el mes de juny de fa tres anys.B.L.V, nascut a Berga l'any 1983, i sense antecedents penals, va atacar la víctima, que era només un any més jove que ell, mentre aquesta dormia, i ho va fer amb un ganivet de cuina d'uns 17 centímetres. La víctima tenia una filla petita i era vídua, fet pel qual s'havia mudat a casa del seu oncle feia pocs mesos.Tal com demanava la Fiscalia, el tribunal ha imposat a l'home 10 anys de llibertat vigilada, un cop hagi complert condemna; i l'obliga a pagar una indemnització a la família de la víctima per una quantitat de 300.000 euros. D'aquesta manera, haurà de pagar 100.000 euros als pares de la noia -50.000 euros al pare i 50.000 euros a la mare-, 100.000 euros per a la filla i 20.000 euros cadascun dels seus germans. També haurà de fer-se càrrec de les costes judicials.

