Amenacen de mort una regidora del Vendrell

La regidora de Platges i Cohesió Territorial del Vendrell (el Baix Penedès), Bárbara Peris, ha presentat una denúncia a la Policia local per una carta anònima rebuda a casa seva on se l’amenaça de mort si no dimiteix.Peris, que no està en condicions d’acusar ningú, confia que la tasca policial doni resultats. Té el suport de la totalitat de grups del govern i de l’oposició municipal. La carta la va rebre divendres a casa seva, amb una diana que li exigia la seva dimissió.Bárbara Peris va ser regidora després de la renúncia al càrrec de Seve Galban, cap de llista de l’AVP. forma part del govern local gràcies al pacte de PSC i AVP. Fa setmanes que és objecte d’una campanya de desprestigi a les xarxes socials. Bona part de les crítiques rebudes, que ella assumeix com legítimes (no totes) provenen de l’entorn de l’AVP, persones descontents amb la seva gestió municipal.

