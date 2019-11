Nou tall a la Meridiana de Barcelona

Així està l'Av. Meridiana, reclamem a l'Ajuntament que el semàfor duri mes temps per creuar-la. Un retingut per passar un semàfor en vermell, no hi ha dret!!! #MeridianaResisteix pic.twitter.com/gtNwAOTY4T — CUP Sant Andreu #Ingovernables (@CUPstap) November 25, 2019

Nou tall a l'avinguda Meridiana de Barcelona. Setmanes després de la sentència del Tribunal Suprem contra el procés independentistes i condemnatòria contra els presos polítics, desenes de manifestants han tornat a aturar el trànsit a un dels accessos de la capital catalana. L'acció ha consistit en creuar el pas de vianants una vegada i una altra.La Guàrdia Urbana ha acabat de tallar el trànsit per impedir l'accés de més vehicles, amb l'ajuda d'un dispositiu de la BRIMO dels Mossos d'Esquadra, que ha acabat acudint a la Meridiana. Hi ha hagut algun enfrontament entre la policia barcelonina i la catalana amb els manifestants, amb diversos moments de tensió. Hi ha una persona retinguda.La manifestació i el tall s'han dissolt al voltant de tres quarts de deu, quan la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra han actuat per fer fora les persones que ocupaven l'avinguda de Meridiana. S'han produït empentes, algun cop de porra i diverses persones han quedat ferides lleus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor