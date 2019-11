Investiguen un professor de gralla del Vallès per agressions sexuals a menors en els últims 20 anys

Carla Vall, en declaracions als mitjans Foto: ACN

Des de la Colla de Geganters i Grallers de Barberà del Vallès s'han mostrat molt sorpresos per les denúncies i constaten que l'acusat en va ser membre durant aproximadament dos anys -entre el 2000 i el 2002-, sense aixecar cap sospita. Era ell qui portava el grup de música i hi feia assajos el dissabte a la tarda en grups reduïts. En aquest sentit, fonts de l'associació han garantit que les suposades agressions no s'haurien pogut produir a l'interior del local, on sempre hi havia diversos adults mentre es feien classes. Les mateixes fonts recorden que el presumpte agressor a vegades convidava els alumnes a casa seva per continuar les classes.Es dona la circumstància que bona part de les víctimes expliquen un patró de conducta similar per part de l'home. Ensenyava a tocar gralla, es feia el simpàtic i mostrava proximitat amb algunes noies, a qui tractava amb especial amabilitat. A algunes els comentava que participava en orgies en algun punt de la comarca d'Osona i els feia petons a la boca en públic. De fet, algunes dones adultes de les colles ja havien detectat contactes físics sospitosos o comentaris de caire sexual, però no van anar més enllà. Les aproximacions a les noies passaven també per aprofitar l'excusa de massatges al diafragma per poder bufar millor la gralla, cosa que podia derivar en tocaments lascius.L'advocada especialista en violència de gènere i assessora de l'Ajuntament d'Ullastrell, Carla Vall, ha explicat a l'ACN que quan fets com aquests ocorren en grups humans petits, com podria ser una colla de grallers o un poble com Ullastrell, "és encara més difícil trencar el mur del silenci, perquè tothom es coneix, tothom pensa que aquesta persona que té un carisma especial és impossible que ho hagi fet, sinó que és la víctima que no ho ha entès".La regidora de Feminismes d'Ullastrell, Mercè Rodó, ha explicat també a l'ACN que el consistori s'ha personat com a acusació popular en la causa i, a més, han decidit fer públic el cas per advertir a altres colles del risc que suposa tenir aquest home impartint classes de gralla. "No sabem què fa ara, ni si està en una altra colla, pot estar actuant de la mateixa manera i no ho sabem", ha advertit.Diverses fonts coneixedores de l'assumpte han explicat a l'ACN que el fet que el cas surti a la llum pública pot ajudar a algunes víctimes a denunciar els abusos o agressions patides per part del mateix home, algunes de les quals podrien haver passat en el marc d'importants colles de cultura popular del Vallès i altres punts de Catalunya. De fet, Vall creu que hi podria haver amagats encara nous casos d'agressions sexuals, ja que l'episodi més greu de moment és el més antic, i habitualment els agressors sexuals van 'in crescendo' en la gravetat dels seus atacs, cosa que fa pensar que, pel temps transcorregut, hi podria haver moltes més víctimes. A més, Vall ha explicat que, en casos similars, l'agressor també actua en altres àmbits de la seva vida privada, i per tant hi podria haver més víctimes a banda de les gralleres.Vall ha demanat a aquestes dones que confiïn en la justícia i en l'equip jurídic que porta l'acusació perquè seran acompanyades psicològicament en el llarg procés judicial, que pot acabar en condemna, absolució o arxivament per prescripció, depenent dels casos. Per tot això, l'advocada Marta Llobet, que porta l'acusació de l'ajuntament i la víctima més greu, ha obert un compte de correu electrònic perquè li arribin directament els casos de noves víctimes: afectats.gralles@gmail.com.