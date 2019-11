Les treballadores municipals d'atenció a la violència masclista de Barcelona denuncien falta de recursos

L'assemblea de treballadores del Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) de víctimes de violència masclista de Barcelona denuncia manca de recursos per fer una bona atenció a les usuàries. El servei es va municipalitzar fa tres anys i les empleades demanen a l'Ajuntament que doti el SARA de més mitjans.El SARA ofereix, principalment, dos tipus de serveis. El primer es basa en l'atenció amb visites puntuals de les dones amb treballadors o educadors socials, psicòlegs o advocats. El segon és el circuit d'acollida. En principi el primer pas del circuit és un pis d'urgència municipal o d'alguna fundació on la dona s'hi està 15 dies. D'allà, passa a un habitatge de llarga estada i el pas final són els pisos d'autonomia.Les treballadores, però, denuncien que des de fa uns mesos aquest circuit s'ha alterat. Asseguren que cada cop hi ha més dones que són enviades a pensions on hi passen mesos, en alguns casos amb els seus fills. Els equipaments no disposen ni dels espais necessaris per fer-ne l'acompanyament ni tampoc dels professionals adequats. "Treballem en l'excepcionalitat", asseguren fonts de l'assemblea de treballadores a. L'assemblea té el suport dels sindicats CCOO, CGT i Intersindical-CSC."Ens hem inventat un grup per donar suport a aquestes dones en fills que fa mesos que són en pensions, i ens trobem els dimarts al matí", expliquen. Una de les conseqüències, asseguren, és que hi ha dones que es veuen "desbordades" per la situació i tornen al domicili que compartien amb el seu agressor.L'empresa encarregada de subministrar les pensions al SARA és BCD Travel, la mateixa que gestiona les pensions per a persones desnonades . Precisament, els grups d'habitatge també han posat l'empresa sota el focus pel que entenen que és un servei deficitari. BCD Travelestà dedicada a la gestió de viatges de negocis i filial de la companyia del sector turístic Grup Barceló. El contracte té una durada d'un any -prorrogable un altre-, està en vigor des de l'1 d'agost i suposa una despesa d'11 milions d'euros.La denúncia de les treballadores també assenyala que les ràtios de víctimes per cada especialista és insuficient i reclama a l'Ajuntament que revisi les condicions laborals de les empleades.L'assemblea de treballadores també manifesta, a través d'un comunicat, el seu reconeixement al moviment feminista, coincidint amb el dia internacional contra la violència masclista."Volem agrair i reconèixer a totes les entitats del tercer sector que s’han dedicat i es segueixen dedicant a la creació de serveis de tractament i prevenció donant suport a les supervivents i als fills i filles, sovint oblidades", expliquen.

