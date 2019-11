La coalició PSOE-Podem divideix l'empresariat

"L'economia perilla", assegura John de Zulueta, president del Círculo de Empresarios madrileny, sobre el pacte entre Sánchez i Iglesias

L'anunci del preacord entre el PSOE i Podem per formar un govern de coalició ha evidenciat les diferències de criteri sobre la situació política entre l'empresariat espanyol i el català. Immediatament després de l'anunci fet per Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, la patronal catalana, Foment del Treball, va emetre un comunicat en què elogiava l'entesa com un acte de "responsabilitat". En el sopar dels Premis Ferrer Salat de Foment, el 18 de novembre, el president de l'entitat, Josep Sánchez Llibre, va insistir-hi i va qualificar de "bona notícia" pel que suposava de posar fi a la incertesa i garantir la governabilitat Tan sols dos dies després, el dia 20, el president de la gran patronal espanyola, la CEOE, Antonio Garamendi, emprava un discurs diferent i subratllava la necessitat de buscar fórmules que asseguressin l'estabilitat i la moderació i no fossin "ideològiques". No amagava pas les seves preferències per un acord PSOE-PP. Les relacions entre Sánchez i Llibre i Garamendi són cordials, però la diferència de to és evident. La distància en el de criteri es produeix igualment entre les organitzacions de la petita i mitjana empresa. Mentre que la Cepyme espanyola s'alinea amb la CEOE, la Pimec catalana ha donat la benvinguda al preacord.En una posició radicalment oposada a la de Foment, hi ha la del Círculo de Empresarios de Madrid. Aquesta entitat ha mantingut una actitud molt bel·ligerant contra el procés i el seu antic president, Javier Vega de Seoane, havia destacat per declaracions agressives contra els dirigents sobiranistes. L'actual màxim responsable del Círculo, John de Zulueta, manté la mateixa línia. De Zulueta ha estat dels dirigents empresarials més hostils a l'anunci de nou govern. En unes declaracions, va dir que amb aquest acord "perilla l'economia". "Al Círculo -ha dit- pensem que Podem és un partit extremista, seria necessari un govern centrista, de PSOE i PP". El president de l'entitat també ha fet declaracions intempestives sobre l'economia catalana, advertint que "pot passar com al Quebec després de dos referèndums", quan es va produir una pèrdua d'inversions.Per entendre la posició de Foment del Treball, cal tenir en compte que l'empresariat català posa els focus en dos temes de cara a la nova legislatura. Un és el d'apostar per una política econòmica moderada i rigorosa, que asseguri el suport a l'economia productiva, el creixement i la creació d'ocupació. Però l'altra preocupació és el conflicte polític a Catalunya. Directius de Foment observaven amb inquietud la possibilitat que un govern de dretes a Espanya escalfés encara més el clima polític a Catalunya. En aquest sentit, malgrat les reticències que desperta Podem en el món empresarial, es considera que una coalició amb presència d'Iglesias pot contribuir a desinflamar el conflicte. Per això Foment l'avala de partida.La cúpula de l'entitat està fent gestions intenses entre els responsables econòmics dels governs català i espanyol per facilitar la fluïdesa en les relacions entre tots dos executius. Dilluns vinent, el vicepresident i conseller d'Economia del Govern, Pere Aragonès, i la ministra d'Economia, Nadia Calviño, tornaran a coincidir en un acte públic, en aquest cas a la seu mateixa de Foment, en una jornada sobre els punts candents de l'economia catalana.

