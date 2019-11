Eduardo Reyes substitueix Romeva com a diputat al Parlament

El fundador de l'entitat Súmate, Eduardo Reyes, substituirà Raül Romeva com a diputat del Parlament. Segons han explicar fonts d'ERC, Romeva ha perdut la condició de diputat a la cambra catalana en haver estat inhabilitat per la sentència de l'1-O.Reyes ja havia estat diputat al Parlament la XI legislatura pel grup de Junts pel Sí i va deixar de ser-ho per la dissolució del Parlament d'acord amb l'aplicació del 155. Les mateixes fonts republicanes han explicat que compten que Reyes ja pugui participar en el ple d'aquest dimarts.Segons consta a la web del Parlament, Romeva va ser baixa com a diputat de la cambra el passat 29 d'octubre de 2019.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor