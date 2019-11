Milers de persones es manifesten contra les violències masclistes

La capçalera de la manifestació Foto: Paula Roque

El Cony Insubmís, a la manifestació contra les violències masclistes de Barcelona Foto: Paula Roque

Sortint des dels Jardinets de Gràcia, milers de persones es manifesten en la marxa del Dia Internacional contra les Violències Masclistes. Convocades per col·lectius feministes, reclamen mesures efectives per acabar amb les agressions contra les dones, una xacra sense resoldre com demostren les prop de 12.000 denúncies presentades en el que va d'any a Catalunya Les milers de dones concentrades pels carrers de la capital catalana han entonat diversos càntics feministes com "ni víctimes ni passives, dones combatives", "amb roba i sense roba, el meu cos no es toca" i "prou agressions a les dones", entre molts d'altres. En un moment de la marxa, ha aparegut el Cony Insubmís, una representació escenificada com una Verge de l'òrgan reproductor femení.Diverses dones també han cantat una saeta feminista en el marc de la reivindicació i protesta. Han justificat la performance per reivindicar l'acció del grup de feministes condemnades per ofensa als sentiments religiosos per desfilar amb aquesta figura l’1 de maig del 2014 a Sevilla.En un any en què han estat assassinades 8 dones a Catalunya i 23 dones han patit una temptativa d'homicidi, la resposta a la convocatòria ha estat nombrosa. Una de les reivindicacions dels convocants és que la llei estatal contra la violència de gènere reconegui totes les víctimes de la violència masclista i no només les agressions de la parella o l'exparella.La marxa ha desembocat a les 20 hores a plaça Catalunya, on s'ha llegit un manifest i ha actuat el grup de raperes feministes Tribade.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor