L'FP, una opció que s'adapta a les necessitats actuals i de futur del mercat laboral

La Generalitat impulsa l'FP dual. Foto: Unsplash / Studio Republic

La Generalitat ha posat en marxa la campanya de publicitat "Un gir de 174 graus" , que vol millorar la percepció i ampliar el coneixement que es té de la Formació Professional Inicial , incloent-hi la modalitat dual , la Formació Professional per a l’Ocupació de les persones aturades i la Formació Professional Contínua "Un gir de 174 graus" vol transmetre que l’FP és una opció de qualitat, flexible i innovadora, que permet la formació al llarg de la vida, essent la millor via per adaptar-se a les necessitats actuals i de futur del mercat laboral, alhora que permet l’actualització professional permanent.La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de les professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i els coneixements propis de cada sector, alhora que permet l’actualització professional permanent.La campanya s’adreça tant a alumnes, persones en situació d’atur, persones que poden tenir interès en fer un reciclatge formatiu, al món empresarial -per fer veure els avantatges de la seva implicació en l’FP- i també al conjunt de les famílies i de la societat. S’ha fet amb actors reals -street casting- per dotar-la de més veracitat, entre els quals hi ha estudiants de dos centres d’FP de Barcelona (l’Escola del Treball i La Mercè).Un dels principals objectius de la campanya és arribar a la mitjana europea en implantació de l’FP dual de cara al 2022, xifra que suposaria el 30% sobre el total dels alumnes de segon curs; el curs passat la xifra d’implantació va ser del 18,4%. Actualment s’està treballant per implementar al primer curs del 2020-2021 la reestructuració del model curricular de tots els cicles formatius, fet que facilitarà aquest creixement. En aquest sentit, ja s’ha elaborat un document base sobre les característiques generals del currículum d’FP.Un altre dels reptes de la campanya és impulsar la implicació i coresponsabilitat dels agents socials i econòmics, especialment de les empreses, per tal que s’acullin a l’opció de cursar l’FP dual. Per això és important donar a conèixer quins beneficis té la modalitat dual i explicar el procés per accedir-hi. L’objectiu final és adequar la formació dels treballadors a les necessitats de les empreses per tal de poder millorar la cohesió social, el desenvolupament territorial, els sectors econòmics i en conseqüència el global de l’economia catalana.Així mateix, també ho és millorar la participació de les empreses i entitats col·laboradores, que coparticipen en la formació de l’alumnat. Es tracta de relacionar el mòdul professional de Síntesi (grau mitjà) o de Projecte (grau superior) amb l’activitat de formació pràctica que es desenvolupa en l’empresa. Per tant, el tutor d’empresa i el tutor del centre treballen conjuntament en la direcció d’aquest projecte. Aquesta actuació es pot fer a través de la modalitat d’FP dual, o bé, del mòdul professional de la Formació en centres de treball (FCT).Alhora, la sensibilització de l’empresa ha d’incidir directament en la participació d’aquesta en la detecció de necessitats formatives, el disseny de la futura oferta i la col·laboració en la realització de pràctiques professionals no laborals dels Certificats de Professionalitat.El desplegament de la Llei d’FP és un dels encàrrecs que té la Generalitat. De fet, ja s’han engegat algunes iniciatives en col·laboració entre els departaments d’Educació i de Treball, Afers Socials i Família. La primera és el Pla pilot d’oferta formativa compartida que s’està duent a terme a l'Alt Empordà, la Garrotxa, La Selva i la Ribera d'Ebre. Es fa en centres públics d’FP, on s’hi imparteix la formació per a l’obtenció de Certificats de professionalitat emesos pel Departament de Treball.En segon lloc, el Pla pilot d’acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral, que consisteix en què els treballadors i treballadores que facin el procés d’acreditació obtindran el reconeixement de mòduls professionals d’un títol d’FP, així com el reconeixement de les unitats de competència d’un Certificat de professionalitat. I, en darrer lloc, la posada en marxa del Centre de Recerca, Innovació i Transferència (CRIT), amb la participació de diferents centres públics d’FP, de l’àmbit laboral i educatiu, i empreses de Tarragona.El Govern també té previst regular un nou tipus de centres d’FP –coneguts com a centres d’FP integrada- quan es posi en funcionament l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Aquests oferiran serveis de formació -del sistema educatiu, certificats de professionalitat de la formació per l’ocupació i formació contínua-, serveis d’orientació i d’acreditació, i una carta de serveis completament adequada a les necessitats de les empreses.Tota la informació sobre els estudis de formació professional (inicial, ocupacional i contínua, incloent-hi la modalitat dual), està disponible a l’espai web fp.gencat.cat

