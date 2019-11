El Mobile reclama garantir la seguretat i la mobilitat per renovar a Barcelona

El director general de la fundació Mobile World Capital Barcelona, Carlos Grau, ha fet una crida a garantir la seguretat i la mobilitat a Barcelona per renovar el Mobile World Congress (MWC) més enllà del 2023, quan expira el contracte que vincula el certamen amb la ciutat.Les negociacions per la renovació encara no han començat i Grau ha assegurat que l'edició del 2020 serà "molt important" per encarar-les. "Si tenim sort amb el temps i no tenim cap tall ni cap vaga, ho tindríem tot", ha apuntat aquest dilluns en un dinar informatiu organitzat per Barcelona Tribunal.Grau ha recordat que les diferents institucions han cooperat en diferents moments polítics pel bé del MWC, que deixa té un impacte econòmic de més de 470 milions d'euros a Barcelona. "El projecte que tenim en comú fa que quan els patrons entren al patronat vegin una oportunitat enorme que passa de les legislatures i del regat curt perquè ens juguem molt", ha apuntat.

